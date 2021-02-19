AB'den aşı programı COVAX'a 1 milyar Euro'luk mali destek

Avrupa Birliği (AB), Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) katkısını 1 milyar Euro'ya yükseltti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Afrika'daki aşılama çalışmaları için de ilave 100 milyon Euro destek sağlayacaklarını belirtti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI) öncülüğünde kurulan, aşıya adil ve eşit küresel erişimi hedefleyen COVAX mekanizmasına AB'nin ilave mali destek sağlayacağını açıkladı.

Von der Leyen, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ancak tüm dünya güvende olduğunda biz de güven de olacağız. Teslimatlar yakında başlayacak" ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu'nun COVAX'a daha önce 500 milyon Euro katkı sağlamayı taahhüt ettiğini anımsatan Von der Leyen, programa toplam katkının 1 milyar Euro'ya çıkarıldığını belirtti.

Von der Leyen, Afrika'daki aşılama çalışmaları için de ilave 100 milyon Euro destek sağlayacaklarını, söz konusu fonların Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi iş birliğiyle kullandırılacağını bildirdi.

Covax nedir?

DSÖ tarafından oluşturulan Covax, dünyanın orta ve düşük gelirli ülkelerinde yaşayan milyarlarca kişinin Koronavirüs'e karşı aşılanabilmesi konusundaki küresel çabaların merkezindeki oluşum.

Covax, 2021 yılının sonuna kadar çoğu Afrika, Asya ve Latin Amerika'da bulunan orta ve düşük gelirli 91 ülkeye, en az 2 milyar doz aşı ulaştırarak, hastalık karşısında en korumasız insanların yüzde 20'sinin aşılanmasını sağlamayı hedefliyor.

190 ülkenin üye olduğu Covax programına Türkiye'nin dahil olmadığı ortaya çıkmıştı.