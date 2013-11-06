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AB: Demokratikleşme paketinde yaşam tarzlarının korunması da vardı

Stefan Füle'nin sözcüsü Peter Stano, 'son demokratikleşme paketinin temel unsurlarından birisi, bireylerin tamamının yaşam tarzı ve özel tercihlerin korunması idi' dedi

06 Kasım 2013 19:55

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu üyesi Stefan Füle, "öğrenci evlerini denetimleme" tartışmasına dahil oldu. Füle'nin sözcüsü Peter Stano, demokratikleşme paketine atıfta bulunarak ‘‘Son demokratikleşme paketinin temel unsurlarından birisi, bireylerin tamamının yaşam tarzı ve özel tercihlerin korunması idi’’ şeklinde konuştu. Açıklama AB'den kız-erkek evlerine denetim ile ilgili ilk yorum oldu.

Stano, söz konusu meselede tercihin öğrenciler ve ailelerde olduğu vurgusunu yaparak, “Bildiğimiz kadarıyla bu konuyu düzenleyen bir Avrupa standardı mevcut değil. Üye ülkeler arasında hatta üye ülkelerin içinde dahi farklı uygulamalar söz konusu” dedi.

Sözcü, “Bu konu öncelikle Türk toplumunun kapsayıcı bir danışma süreci temelinde, kendi içinde çözmesi gereken bir konudur” ifadesini kullandı. 

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