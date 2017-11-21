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AB büyükelçilerine Şanlıurfa'da sıra gecesi

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, başkanlığında AB'nin 24 ülke büyükelçisinin yer aldığı heyet, Şanlıurfa'ya geldi

21 Kasım 2017 02:20

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, başkanlığında AB\'nin 24 ülke büyükelçisinin yer aldığı heyet, Şanlıurfa\'ya geldi. Büyükelçiler onuruna bir otelde gecesi düzenlendi.
AB Delegasyonu Başkanı Christian Berger başkanlığındaki büyükelçi heyeti, bir dizi temaslarda bulunmak üzere akşam saatlerinde Şanlıurfa’ya geldi. AB heyeti ilk olarak Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından onurlarına bir otelde düzenlenen sıra gecesine katıldı. Sıra gecesi ekibinin seslendirdiği türküler eşliğinde yöresel yemek yiyip acılı çiğköfte ikram edilen heyet, oldukça neşeli dakikalar geçirdi. Şanlıurfa’da bulunmaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını tercüman aracılığına anlatan Delegasyon Başkanı Berger, organize edilen sıra gecesi için Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi\'ye teşekkür etti. Organizasyona hayran kaldığını ifade eden Berger, \"Bizi bu kadar muhteşem bir yerde misafir ettiğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Yarın bu kenti yakından tanıyabilecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Hem modern bir kent göreceğiz, hem de binlerce yıllık geçmişe yolculuk yapabileceğimiz bir kent görebileceğiz. Bu akşam için bir kez daha size teşekkür ediyorum\" dedi.
Şanlıurfa Valisi Erin ise, heyeti Şanlıurfa’da ağırlamakta mutluk duyduğunu belirterek, \"Şanlıurfa, dünyanın sayılı kültür ve hoşgörü kentlerinden birisidir. Şanlıurfa, farklı kültürlerin, inançların ve düşüncelerin binlerce yıldır harmanlandığı nadir şehirlerden birisidir. Şanlıurfa son 5 yılda 550 bine yakın Suriyeli sığınmacıyı da bağrına basarak her türlü ihtiyacını karşılıyor. Şanlıurfa seve seve bu ev sahipliğini ve hoşgörü özelliğini sığınmacılar için de göstermeye devam ediyor. Türkiye’nin AB ile ilişkileri konusunda zaten sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkanımız söylemesi gereken her şeyi ifade ediyorlar” diye konuştu.
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