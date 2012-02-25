AB klibinde Türkiye hangi ülkeye benzetildi?

T24 - Avrupa Komisyonu, aday ülkelere özel bir klip hazırladı. Klipte son dönemde güçlü ekonomisiyle takdir toplayan Türkiye, birliğin lokomotifi Almanya'ya benzetildi.

Ekonomik krizin de etkisiyle Avrupa Birliği'nde genişleme karşıtlığı yükselişe geçti.

Aday ülkelerin aslında Avrupa'nın bir parçası olduğu ve birliğe yeni heyecan getireceği fikrini perçinlemek isteyen Avrupa Komisyonu bir video hazırladı. Klipte son dönemde güçlü ekonomisiyle takdir toplayan Türkiye, birliğin lokomotifi Almanya'ya benzetiliyor.

Adayların mevcut üyelerle aslında ne kadar benzeştiğine dikkat çekilen videonun mesajı, "Hepimiz Avrupalıyız" oldu.

“Çok benzer, çok farklı, çok Avrupalı” sloganıyla hazırlanan videoda Avrupa Birliği kapısındaki 8 ülke tanıtılıyor. Bu ülkelerin aslında Avrupa'dan çok ayrı olmadığı, kıyaslamalarla anlatılıyor.

Türkiye bölümünde, İstanbul yer alıyor ve yükselen gökdelenleriyle Frankfurt'tan farkı olmadığı not ediliyor.

Video klipte şu ülkeler eşleştiriliyor:

İsveç mi? Karabağ

Fransa mı? Sırbistan

İtalya mı? Bosna Hersek

İngiltere mi? Makedonya

İspanya mı? Kosova

Almanya mı? Türkiye

Avusturya mı? Hırvatistan

Yunanistan mı?Arnavutluk

"Hepimiz aynız, çünkü Avrupalıyız" mesajı verilen görüntüler, "Beraber büyüyoruz" sloganı ile sona eriyor.

