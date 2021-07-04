AB-Belarus gerilimi: Litvanya, Belarus'tan gelen göçmen akımına karşı OHAL kararı aldı

Avrupa Birliği-Belarus arasında gerilim sürerken, Litvanya son günlerde komşu ülke Belarus’tan gelen göç akımı nedeniyle olağanüstü hâl ilan etti.

Euronews’da yer alan habere göre, Litvanya İçişleri Bakanı Aile Bilotate, olağanüstü hâl kararının sınır koruma servisi tarafından önerildiği söyledi. Bilotaite, söz konusu kararın Litvanya için bir tehdit olduğundan değil, sınır güvenliği konusunda daha “güçlü” bir sistem oluşturmak için alındığını söyledi.

Litvanya sınır kontrol memurlarının Belarus’tan Litvanya’ya yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 150 kişi tespit ettiklerini duyurmasının ardından Başbakan Ingrida Simonyte, olağanüstü hâl kararını duyurdu.

Baltık Haber Ajansı’nın aktardığına göre, sınırı geçen göçmenlerin çoğu daha önce Litvanya’dan sığınma talep etmişti. Sınırı yasa dışı geçenlerin arasında Afganistan, Kamerun, Irak ve Suriye’den gelenler olduğu belirtildi.

Litvanya, artan göçmen sayısı nedeniyle sınıra çadır kampları yerleştirdi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko, AB’nin son yaptırımlarına karşı, ülke sınırında önlemlerin gevşetilmesiyle ve yasa dışı göçün yolunun açılmasıyla yanıt verileceğini söylemişti. Lukaşenko mayıs ayında parlamentoda yaptığı konuşmada "Biz göçmenleri ve uyuşturucuyu durduruyorduk. Şimdi siz yakalayacaksınız" demişti.