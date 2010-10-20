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Dünya

AB, BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMASINDA TARASIZ KALACAK BRÜKSEL (A.A)

20 Ekim 2010 18:15

-AB, BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMASINDA TARASIZ KALACAK BRÜKSEL (A.A) - 20.10.2010 - Avrupa Birliği, üye ülkeler arasında uygulama birliği bulunmadığı için, Türkiye'deki başörtüsü tartışmasında herhangi bir tutum belirlemeyeceğini açıkladı. AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu Üyesi Stefan Füle'nin sözcüsü Angela Filote, Türkiye'deki başörtüsü tartışmasını çok yakından takip ettiklerini belirterek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin başörtüsüyle ilgili kararında konuyu ülkelerin inisiyatifine bıraktığını hatırlattı. AB üyesi ülkelerde başörtüsü konusunda farklı mevzuat ve uygulamalar olduğuna dikkat çeken Filote, "Bu nedenle AB Komisyonu bu konuda herhangi bir tutum belirlemeyecek" dedi. Filote, başörtüsü konusunda uzlaşma sağlanması için siyasi partiler arasında gerçekleştirilen görüşmelerle ilgili de yorumda bulunmaktan kaçınarak "bu konunun çok ciddi olduğunu, herhangi bir resmi açıklama yapmak için biraz daha zamana ihtiyaç duyduklarını" belirtti. Hem hükümet hem de muhalefet temsilcileriyle daha önceki temaslarında, Türkiye'deki bu ve benzeri siyasi tartışmaların Avrupa'daki standartlar ve uygulamalara uygun gerçekleştirileceği konusunda taahhüt aldıklarını kaydeden Filote, başörtüsü tartışmasının da Avrupalı ruhuyla ve şeffaflık içinde yürütülmesini istedi. -FRANSIZ PARLAMENTERLERİN TÜRKİYE GİRİŞİMİ- Bu arada Fransa meclisinde 314 koltuğa sahip iktidar partisi Halk Hareketi Birliği’ne mensup 50 milletvekilinin, AB'nin Türkiye'ye tahsis ettiği katılım öncesi yardımdan Fransa'nın payına düşen 127 milyon avronun kesilmesi için önerge vermesini değerlendiren AB Komisyonu sözcülerinden Olivier Bailly, bu girişimi not ettiklerini belirterek, üye ülkelerin AB ortak bütçesine yapacakları katkının politika bazında ayrılmasının sözkonusu olmadığını vurguladı. Üye ülkelerin AB ortak bütçesine yaptıkları katkının, Avrupa Parlamentosu ve üye ülkelerin (AB Konseyi'nin) kararlarına uygun olarak genişleme dahil farklı AB politikalarına dağıtıldığına dikkat çeken Bailly, bu durumda herhangi bir üye ülke parlamentosunun bu tür bir karar yetkisi olmadığını belirtti. Bailly, Türkiye dahil AB'den katılım öncesi mali yardım alan aday ve potansiyel aday ülkelere ayrılan miktarın, daha önceden çok yıllı programda belirlendiğini, isterlerse Avrupa Parlamentosu ve üye ülkelerin 2011 yılı için belirlenen rakamı değiştirebileceğini ifade etti. AB bütçesinden Türkiye için bu yıl 653,7 milyon avro, 2011'de 781,9 milyon avro ve 2012'de 899,5 milyon avro ayrılmıştı.

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