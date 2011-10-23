-AB bankaları Basel III'e geçecek BRÜKSEL (A.A) - 23.10.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, AB bankalarının Basel III olarak adlandırılan yeni sermaye kurallarına gelecek yıl geçeceğini söyledi. Sarkozy, AB zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, Basel III sermaye kurallarının büyük AB bankaları için 2019 yerine 2012 yılında uygulanmaya başlanacağını söyledi. Dünya genelinde 2019 yılında geçerli olması kararlaştırılan Basel III sermaye kuralları sayesinde bankaların mali yapılarının güçlendirilerek muhtemel yeni küresel krizlerin önlenmesi hedefleniyordu. AB bankalarının Basel III'e geçiş için 100 milyar avro civarında ilave sermayeye ihtiyaç duyacağı hesaplanıyor.