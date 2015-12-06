T24 LogoT24 Logo
Gündem

AB Bakanı Volkan Bozkır: Daha çok şehit vereceğiz!

Bozkır'ın olayla ilgili konuşurken söylediği sözler sosyal medyada tepki çekti

06 Aralık 2015 16:47

AB Bakanı Volkan Bozkır, terörle mücadele ile ilgili açıklamasında, "Daha çok şehit vereceğiz" dedi.

AB Bakanı Volkan Bozkır CNNTürk'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına katıldı. Bozkır programda çözüm süreci ile ilgili bir açıklamada bulunmayan Bozkır, terörle mücadele sürecinde "daha çok şehit verilebileceğini" söyledi. Programın başında Diyarbakır'da ve Şırnak'ta şehit olan 3 güvenlik görevlisi için ailelerine başsağlığı diledi.

Bozkır'ın olayla ilgili konuşurken söylediği sözler ise sosyal medyada tepki çekti.

İşte o konuşma:

 

 

 

ETİKETLER

ab bakanıvolkan bozkırterörle mücadeleşehit

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24