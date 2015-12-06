AB Bakanı Volkan Bozkır: Daha çok şehit vereceğiz!

AB Bakanı Volkan Bozkır, terörle mücadele ile ilgili açıklamasında, "Daha çok şehit vereceğiz" dedi.

AB Bakanı Volkan Bozkır CNNTürk'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına katıldı. Bozkır programda çözüm süreci ile ilgili bir açıklamada bulunmayan Bozkır, terörle mücadele sürecinde "daha çok şehit verilebileceğini" söyledi. Programın başında Diyarbakır'da ve Şırnak'ta şehit olan 3 güvenlik görevlisi için ailelerine başsağlığı diledi.

Bozkır'ın olayla ilgili konuşurken söylediği sözler ise sosyal medyada tepki çekti.

İşte o konuşma: