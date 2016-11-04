AB Bakanı: Terör ısrarından vazgeçmezse AB ile imzalanan geri kabul ve vize süreçleri biter

Yunanistan’a resmi bir ziyarette bulunan Avrupa Birliği Bakanı (AB) Ömer Çelik, AB ile Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde imzalanan vize antlaşması hakkında "AB terör ısrarından vazgeçmezse bu senenin sonunda geri kabul ve vize süreçleri biter. Türkiye zarar görmez, AB’ye problem olur" diye konuştu.

Ömer Çelik'in Habertürk gazetesinden Özcan Tikit'e verdiği söyleşi şöyle:

"Geri kabul anlaşması da biter"

"AB’nin mali anlamda söz verdiği 3 milyar dolarlık yardımın sahaya yansıyan kısmı 182 milyon Euro’dan ibaret. Anlaşmayı inceliyoruz. AB, terörle mücadele yasasının değişmesi konusunda katı pozisyonunu korursa bunu kabul etmeyeceğiz. 65 ülkenin kurduğu koalisyon DEAŞ ile mücadele edemezken Türk ordusu NATO sınırlarını bu örgütten temizledi. (Güney) Sınırlarımızın ötesinde bir ulusal ordu yok. Bu tabloda terör yasası değişikliği istemek çok absürt. Bu anlaşmaların sona ermesi Türkiye’ye bir zarar vermez. Asıl AB açısından problem olur. Yeni bir tablo ortaya çıkmazsa bu senenin sonunda bu süreç ölür. Bundan sonra geri kabul anlaşmasını da feshederiz.

"AB felakete sürüklenirse biz engellemeliyiz"

"Türkiye- AB ilişkisinin ne olacağı artık Türkiye’nin meselesi olmaktan çıktı. Avrupa’nın kendi geleceği meselesi haline geldi. Peki biz ilerleme sağlanamasa da bunda neden ısrar ediyoruz? Çünkü biz bir Avrupa ülkesiyiz, Avrupa’nın güvenliği ve geleceği bizi ilgilendiriyor. Avrupalılar Avrupa Birliği projesini bir felakete doğru sürükleme eğilimine girerlerse buna karşı bizim onlara bir çıkış yolu göstermemiz lazım. Kim ne derse desin biz bir Avrupa gücüyüz.

"Çipras, FETÖ'cüleri terörist olarak görüyor"

Yunanistan siyasi çevreleri, (15 Temmuz darbesinin ardından Yunanistan’a kaçan) bu adamları asker değil terörist olarak görüyor. Teröristlerin 7’sinin iltica başvurusu reddedildi. Teslim edilmeleri biraz vakit alacak. Mesele memnuniyet verici yönde ilerliyor.

"FETÖ’nün kökü kazınana kadar OHAL"

"Olağanüstü Hal’in süresi tartışmalarında mesele “Hâlâ darbe tehdidi olup olmadığı” değildir. Biz hiç kimsenin hesap edemediği bir girişimle karşı karşıya kaldık. Türkiye’deki generallerin üçte ikisi bu darbenin bir parçası haline geldiler. Hâlâ tutuklamalar sürüyor. OHAL bu nedenle uzatılmıştır. Türkiye’yi bazı Afrika ülkeleri gibi 3. sınıf bir lige iten son derece barbar işlerin yapıldığı bir görünüme soktular. Dolayısıyla bizim herhangi bir risk alacak lüksümüz yok. Bunun (FETÖ’nün) kökünün kazındığına kani oluncaya kadar gitmemiz lazım. OHAL bunun için gerekli.

"Atina'ya cami sözleşme aşamasında"

"Bakan Çelik, Atina’ya cami yapılmasına ilişkin şu bilgileri paylaştı: “İlk caminin açılması konusunda önemli ilerleme sağlandı. Bir yasa geçirdiler. İnşaat şirketi de sözleşme aşamasına gelmiş. Bir Avrupa başkentinde bir cami olmaması doğru bir durum değil. Biz her zaman asimilasyonu reddettiğimizi ama entegrasyonu desteklediğimizi ifade ettik. İnsanların anadilini rahatlıkla öğrenebilecekleri bir ortam olması lazım. İkincisi de buradaki azınlıkların seçilmiş müftülerine otoritelerin saygı duyması gerekli. Bunlar temel değerlerdir. Azınlıklara hoşgörüde Avrupa’da bizim standartlarımızda bir ülke yoktur. En son Fransa’da bir kadının plajda kıyafetinin zorla çıkartılmasını düşünün, böyle bir şey Türkiye’de akla gelmez.”