AB Bakanı Ömer Çelik'ten vize serbestisi açıklaması

AB Bakanı Ömer Çelik, AB ile vize serbestisi çalışması ile ilgili, "Bunu tamamlamış bulunuyoruz. Türkiye'nin çalışması bugün yarın AB Komisyonu'na teslim edilecek." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik basın açıklaması yaptı. Bakan Çelik, Türkiye-AB Zirvesi'nin 26 Mart tarihinde Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenleneceğini söyledi.



AB Bakanı Ömer Çelik: "Vize ile ilgili çalışmayı tamamladık. Bugün yarın komisyona bu çalışma teslim edilecek. Türkiye üzerine düşen bütün mükellefiyetleri yerine getirmiştir. Bize göre 72 kriterin hepsi yerine getirilmişti de" açıklamasını yaptı.

AB'den yükselen Afrin eleştirilerine yanıt veren Çelik, "YPG diye bir şey yok. YPG/SDG eşittir PKK'dır" dedi.



AB Bakanı Çelik, "YPG-DEAŞ ilişkisini Rakka'dan sonra Afrin'de de gördük" açıklamasını yaparken, 'YPG'ye verilen silahlar geri toplanacak' açıklamalarının inandırıcı olmadığını ifade ederek, "Ortadoğu'da verilen silahların toplandığı görülmüş müdür" şeklinde konuştu. Çelik, Türkiye'nin terörle meşru bir mücadele yürüttüğünü belirtti.

Ömer Çelik, Avrupa Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı arasında zirve önerdiklerini, "Haziran'a doğru gerçekleşmesinin küresel mesaj açısından verimli olabileceğini" söyledi.