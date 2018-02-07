T24 LogoT24 Logo
Gündem

AB Bakanı Ömer Çelik'ten vize serbestisi açıklaması

"Türkiye'nin çalışması bugün yarın AB Komisyonu'na teslim edilecek"

07 Şubat 2018 13:41

AB Bakanı Ömer Çelik, AB ile vize serbestisi çalışması ile ilgili, "Bunu tamamlamış bulunuyoruz. Türkiye'nin çalışması bugün yarın AB Komisyonu'na teslim edilecek." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik basın açıklaması yaptı. Bakan Çelik, Türkiye-AB Zirvesi'nin 26 Mart tarihinde Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenleneceğini söyledi.

AB Bakanı Ömer Çelik: "Vize ile ilgili çalışmayı tamamladık. Bugün yarın komisyona bu çalışma teslim edilecek. Türkiye üzerine düşen bütün mükellefiyetleri yerine getirmiştir. Bize göre 72 kriterin hepsi yerine getirilmişti de" açıklamasını yaptı. 

AB'den yükselen Afrin eleştirilerine yanıt veren Çelik, "YPG diye bir şey yok. YPG/SDG eşittir PKK'dır" dedi.

AB Bakanı Çelik, "YPG-DEAŞ ilişkisini Rakka'dan sonra Afrin'de de gördük" açıklamasını yaparken, 'YPG'ye verilen silahlar geri toplanacak' açıklamalarının inandırıcı olmadığını ifade ederek, "Ortadoğu'da verilen silahların toplandığı görülmüş müdür" şeklinde konuştu. Çelik, Türkiye'nin terörle meşru bir mücadele yürüttüğünü belirtti. 

Ömer Çelik, Avrupa Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı arasında zirve önerdiklerini, "Haziran'a doğru gerçekleşmesinin küresel mesaj açısından verimli olabileceğini" söyledi.

ETİKETLER

Avrupa BirliğiÖmer Çelikvize serbestisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24