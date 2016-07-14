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Politika

AB Bakanı Ömer Çelik: Paris, Londra ne kadar güvenliyse, Ankara da o kadar güvenli

Ömer Çelik, Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu dile getirdi

14 Temmuz 2016 02:03

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Paris ne kadar güvenli ise, Londra, Berlin ne kadar güvenli ise Ankara da o kadar güvenli" diye konuştu. 

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass ve eşi Holly Bass'ın ev sahipliğinde büyükelçilik konutunda ABD'nin bağımsızlığının 240. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ankara'da görev yapan çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, diplomat ve gazeteci katıldı. 

Geçen yıl düzenlenen bağımsızlık günü resepsiyonundan bu yana "zor ve acı dolu bir yılın" geride kaldığını söyleyen Bass, "Demokratik toplumlarımızın dayanağını oluşturan temel özgürlükleri korumak için çalışmalıyız. ABD tüm bu çabalarda Türkiye'deki dostlarını desteklemeyi sürdürecektir" dedi.

 

"Türkiye bu terör tehdidine rağmen güvenli ülkedir"

 

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, "Fransız Büyükelçiliği, bugün resepsiyon iptallerini açıkladı. AB Bakanı olarak dış elçilikliklerin böyle bir terör korkusunu Türkiye'de yaşaması konusunda ne düşürüyorsunuz?" sorusu üzerine, bunun büyükelçiliklerin kendi takdir hakları olduğunu belirtti.

Bu konuda deneyimli olduklarını dile getiren Çelik, "Paris'te bir alarm verilmiş. Öyle anlaşılıyor ki böyle entegre durum var. Özel noktasal bir istihbarat mı aldılar yoksa genel bir durumun bir parçası mı bilemiyorum." dedi.

Ömer Çelik, "Paris ne kadar güvenli ise, Londra, Berlin ne kadar güvenli ise Ankara da o kadar güvenli. Küresel terörün tüm bir coğrafyayı aynı anda tehdit edebilmesi. Bu yeni bir durum. Buna karşı yapılacak en iyi şey yaptığımız işi yapmaya devam etmek. Normal hayatımız devam ettirmek." diye konuştu.

 

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