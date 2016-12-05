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BBC Türkçe

AB Bakanı Ömer Çelik: AP kararı vizyonsuzluk

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınmasına ilişkin tavsiyesini "vizyonsuzluk" olarak nitelendirdi. Çelik, üyelik müzakerelerinde, "Yargı ve Temel Haklar" başlıklı 23. fasıl ile "Adalet, Ö

05 Aralık 2016 15:28

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi 35'inci toplantısında, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınmasına ilişkin kararını "vizyonsuzluk" olarak niteledi.

Avrupa Parlamentosu, 24 Kasım'da Türkiye ile müzakerelerin geçici olarak askıya alınması çağrısı yapan tavsiye niteliğindeki karar tasarısını kabul etmişti. Karar tasarısı 37'ye karşı 479 oyla kabul edilmişti.

Bağlayıcı olmayan bu karar AB liderlerine tavsiye niteliğinde.

Ömer Çelik karar hakkında "Türkiye ile müzakereleri askıya alalım kararı vizyonsuzluktur" açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin 3 milyon mülteci için 25 milyar ABD Doları harcadığını söyleyen Çelik, "AB ile aramızda mali yardım konusunda anlaşma var ama öyle yavaş geliyor ki" dedi.

'Yargı ve Temel Haklar' başlıklı 23. fasıl ile 'Adalet, Özgürlük ve Güvenlik' başlıklı 24. faslın açılması çağrısı yapan Çelik şöyle konuştu:

"Hukuk devleti ve insan haklarıyla ilgili 23. ve 24. fasılları açalım. Ama siz 23. ve 24. fasılları açmayıp, Türkiye'ye bu konuda eleştiri yaparsanız, insan hakları, hukuk devleti gibi kavramlar siyasi enstrümana dönüşür. Biz bütün bu fasılları açmaya hazırız, eğer bizimle insan hakları ve hukuk devleti konuşulmak isteniyorsa. Bu kavramlardan kaçmıyoruz. Tam tersine bu kavramlar konusunda daha fazla işbirliği istiyoruz AB'yle."

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