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BBC Türkçe

AB Bakanı Ömer Çelik: Almanya Başbakanı Merkel'in Gümrük Birliği açıklaması talihsiz

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Gümrük Birliği güncelleme müzakerelerinin devam etmemesine yönelik açıklamasının "talihsiz" olduğunu söyledi. Çelik, "AB kurumlarına, herhangi bir Avrupa ülkesi talimat

29 Nisan 2018 20:30

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Gümrük Birliği güncelleme müzakerelerinin devam etmemesine yönelik açıklamasını değerlendirdi. Çelik, Merkel'in sözleri ile ilgili olarak "Talihsiz bir açıklama" dedi.

Ankara'da görüştüğü İngiltere'nin Avrupa ve Amerika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Alan Duncan ile ortak basın toplantısı düzenleyen Çelik, "AB kurumlarına, AB süreçlerine herhangi bir Avrupa ülkesi talimat vermemelidir" dedi ve ekledi:

"Eğer öyle olursa AB bir siyasi birlik olmaktan çıkar, bir federal birlik olur. O zaman Avrupa Komisyonu, AB Konseyi, Avrupa Parlamentosunun yerine birtakım güçlü AB ülkelerinin başbakanları ya da hükümetleri karar almış olur ki bu da AB'nin temel mekanizmalarına aykırı bir durum ortaya çıkarır.

"Avrupa Birliği kurumlarının çalışma şekli ilkelerle belirlenmiştir. AB'yi zayıflatmak isteyenlere koz verilmemeli. Türkiye AB üye ülkeleriyle ikili sorunlar yaşayabilir bu durumun bir Avrupa Birliği meselesi haline gelmemesi gerekir."

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Türkiye ile Gümrük Birliği'ni genişletme çalışmalarını şu an için takip etmeyi düşünmüyoruz" demişti.

Merkel, Türkiye'nin 'gazetecileri ve aktivistleri hapse atmasının son derece rahatsız edici' olduğunu belirterek, Ankara ile ilişkilerinin bu şekilde gitmesine izin veremeyeceklerini söylemişti.

Türkiye ile AB, 1996 yılında imzalanan Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda uzlaşmaya varmıştı.

Birliğin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu görüşmelere başlamak için AB Konseyi'nden yetki talep etti. Ancak bu yetki henüz verilmedi.

bir an önce başlamasını umduklarını söylemişti.demişti

Öte yandan İngiliz bakan yardımcısı Alan Duncan ile düzenlediği ortak basıjn toplantısında, Almanya'da hükümet sözcülerinden birinin "Adil Öksüz Almanya'da mı?" sorusuna "Ben bunu teyit edemem. Yalanlayamam da doğrulayamam da" diye cevap verdiğini de hatırlattı.

Çelik, "Bunun diplomaside ne manaya geldiğini biliyoruz. Hiçbir demokratik devlet, hiçbir meşru devlet herhangi bir teröristi barındırmamalıdır" dedi.

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