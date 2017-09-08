AB Bakanı Çelik'ten Almanya'ya suçlama

Estonya’nın başkenti Tallinn’deki Avrupa Birliği Dişişleri Bakanları toplantısının ikinci oturumuna katılan Türkiye AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Almanya’yı iç politikası adına Türkiye'yi araçsallaştırmaya çalışmakla suçladı.

Bazı Alman politikacıların Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında konuşmadan politika üretemez hale geldiğini söyleyen Çelik, "Sanki genel seçimler Almanya'da değil de Türkiye'de yapılıyormuşcasına seçim sürecinde yalnızca Türkiye konusunun konuşulduğunu, eğitim, dijitalleşme, kiraların yüksekliği gibi temel konuların ise hiç tartışılmadığını" belirtti.

"Müttefik bir ülkenin bu şekilde hedefe koyulması bir demokrasi için zaaftır" diyen Çelik, "Buradan Alman demokrasisine, Türkiye-Almanya ilişkilerine herhangi bir fayda ortaya çıkmaz" ifadelerini kullandı.

"Müzakerelerin durdurulmasının ciddi sonuçları olur"

Ömer Çelik, Türkiye ile müzakereleri durdurma önerilerine de tepki gösterdi. Müzakereleri dondurma söylemlerinde bulunanların "Türkiye'nin büyüklüğünü kavrayamadığını" söyleyen Çelik, "Bu çocuk oyuncağı değil. Böyle bir kararın çok ciddi sonuçları olur" diye konuştu.

Radikalleşme konusuna da değinen AB Bakanı, Avrupa’da radikallik denince akla Müslümanların geldğini, ancak radikalliğin dine indirgenmemesi gerektiğini ifade etti. Çelik, AB devletlerinin Türkiye’ye karşı atacakları yanlış adımların da radikalleşmeya hizmet edeceğini söyledi.

İngiltere de müzakerelerin durdurulmasına karşı

Türkiye ile müzakerelerin geleceği konusu Avrupa'yı ikiye böldü. Türkiye'nin stratejik açıdan önemli bir ülke olduğunu vurgulayan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, "Türkiye'yi reddetmemeliyiz" diye konuştu. İrlanda Dışişleri Bakanı Coveney de AB için Türkiye'ye yakın durmanın ve diyaloğu devam ettirmenin öneimine dikkat çekti.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ise ekonomik gücünün yanı sıra mülteci krizindeki önemli rolü nedeniyle Türkiye'yle bir startejik ortaklığa gitmenin Avrupa'nın çıkarına olduğunu savundu. Finlandiya ve Litvanya dışişleri bakanları da benzer argümanlarla müzakerelerin durdurulmasına karşı olduklarını açıklamışlardı. Avusturya ise Türkiye ile müzakerelerin durdurulmasını istiyor.

Almanya, Türkiye ile yürütülen AB müzakerelerini AB'nin gündemine taşımak istiyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, rakibi Martin Schulz ile karşı karşıya geldiği seçim düellosunda Türkiye'nin AB'ye katılmasına karşı olduğunu ve tam üyelik müzakerelerini sona erdirme imkanlarını AB ülkelerinin liderleriyle görüşeceğini açıklamıştı. Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel de Tallinn'de yaptığı açıklamada artık Almanya'nın kırmızı çizgisine ulaştığını ve hiçbir şey olmamış gibi yola devam edemeyeceklerini söylemişti.

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DW/dpa/afp/SÖ/HS