AB Bakanı Çelik ve Genelkurmay Başkanı Akar Kanada'ya gitti
ANKARA, (DHA) - AVRUPA Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 17-19 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 'Halifax Güvenlik Forumu'na katılmak üzere Kanada'nın Halifax kentine gitti
16 Kasım 2017 18:12
ANKARA, (DHA) - AVRUPA Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 17-19 Kasım tarihleri arasında düzenlenen \'Halifax Güvenlik Forumu\'na katılmak üzere Kanada\'nın Halifax kentine gitti.
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