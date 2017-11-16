AB Bakanı Çelik ve Genelkurmay Başkanı Akar Kanada'ya gitti 

ANKARA, (DHA) - AVRUPA Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 17-19 Kasım tarihleri arasında düzenlenen \'Halifax Güvenlik Forumu\'na katılmak üzere Kanada\'nın Halifax kentine gitti.