AB Bakanı Çelik: Askeri müdahale başvurulacak en son seçenek

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, IKBY'deki referandum sürecine ilişkin, "Karar zaten bir faciadır. Kerkük'ün içine katılması da Mesud Barzani'nin dilinden Irak'ın yeni bir kan banyosuna dönüştürülmesi teklifidir" ifadelerini kullandı.

Çelik "Referandum kararı çıktıktan, Barzani bunda ısrar ettikten, bağımsızlık ilanı gibi bir tutum içine girdikten sonra peşmergeye verilen her silah Türkmen'e, Arap'a ve Irak'ın diğer topluluklarına karşı kullanılır" dedi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, A Haber'de katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

"Kerkük küçük bir Irak sayılır"

Çelik, "Referandum kırılgan haldeki Irak'ta çatışmaları tetikler. Kerkük bir bakıma küçük bir Irak sayılır. Türkmenler ve Kürtler bir arada yaşıyor. Türkiye için önemli olan toprak bütünlüğü. Referandum kararı çıktıktan, Barzani bunda ısrar ettikten, bağımsızlık ilanı gibi bir tutum içine girdikten sonra peşmergeye verilen her silah Türkmen'e, Arap'a ve Irak'ın diğer topluluklarına karşı kullanılır" dedi.

Çelik, "Mesud Barzani, Neçirvan Barzani Türkiye ile direkt iletişime sahip kişiler. Neçirvan Barzani'ye neden Türkiye ile istişare yapmadınız demek gerekir. Neden Türkiye'ye gelip de istişareye girmediniz? Kararı aldıktan sonra biz ulaşmaya çalışıyoruz meselesi de şimdiye kadarki iletişime aykırı bir durum" ifadelerini kullandı.

Ekonomik yaptırımlar

Çelik, ekonomik yaptırımlarla ilgili soruya ise "Bunun çok kapsamlı A, B, C planları var. Türkiye ilk olarak kendi ulusal güvenliğini düşünerek bu girişimin ortaya çıkaracağı tabloyu izole edecektir" yanıtını verdi.

Türkiye ile Irak ortak askeri tatbikat düzenleyeceği ve Türkiye'nin askeri operasyonlar düzenlemesi sorusuna Çelik, "Tatbikat yapıldığı zaman güvenlik güçlerimiz 'Türkiye bir fiziki çatışmaya mı girecek?' soruları soruluyor. Askeri müdahale başvurulacak en son seçenektir" dedi.

Çelik, "Referandum kararı zaten bir faciadır. Kerkük'ün içine katılması da Mesud Barzani'nin dilinden Irak'ın yeni bir kan banyosuna dönüştürülmesi teklifidir. Referandumun hukuki ve siyasi meşruiyeti tartışmalıdır" diye konuştu.