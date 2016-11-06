AB Bakanı Çelik AB büyükelçilerini toplantıya çağırdı

Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Birliği büyükelçilerini yarın toplantıya çağırdı.

Ankara'daki AB Büyükelçilerini 7 Kasım 2016 pazartesi günü toplantıya çağırdı. Çalışma kahvaltısı şeklinde gerçekleştirilecek toplantıda Türkiye'deki son gelişmeler hakkında Bakan Çelik büyükelçilere hitap edecek.

HDP'lilerin tutuklanmasının ardından

AB toplantısı

4 Kasım'da HDP'ye yönelik operasyonunun ardından AB Büyükelçileri Ankara'da olağanüstü toplandı. Görüşmenin ardından kritik karar açıklandı. Avrupa Birliği ülkelerinin, Türk Büyükelçilerini dışişleri bakanlıklarına çağırarak izahat isteyeceği bildirildi. Toplantıda HDP'li milletvekillerinin gözaltına alınmasıyla ilgili 28 üye ülkenin ayrı ayrı açıklama yapması kararı çıktı.

Edinilen bilgilere göre, AB Dışişleri ve Savunma Politikaları Yüksek temsilcisi Federica Mogherini gözaltı kararlarının ardından Ankara'daki AB delegasyonu başkanı Christian Berger'i aradı.

Mogherini, Berger'den Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçilerini toplamasını ve bir toplantı yapmasını istedi.

Ankara'daki AB Büyükelçisi Christian Berger başkanlığındaki toplantıya AB Yüksek temsilcisi Mogherini video konferans ile katıldı.



Toplantıya katılan diplomatların verdiği bilgiye göre, "Türk büyükelçilerin yabancı başkentlerde dışişleri bakanlıklarına çağırılıp izahat istenmesi" ile ilgili bir kurum kararı ise çıkmadı.



Toplantıda sadece HDP'li milletvekilleri hakkında soruşturmalar değil, son dönemde Cumhuriyet gazetesine dönük soruşturma ile başkanlık ve idam cezası için anayasa değişikliği tartışmalarına da değinildi.

AB büyükelçileri, Türk yetkililer ile diyaloğu devam ettirme konusunda fikir birliğine vardı.



Avrupa Birliği 9 Kasım'da Türkiye'nin üyelik sürecine ilişkin İlerleme Raporu'nu yayınlayacak.