AB Bakanı Bozkır'dan: Dinlemişlerse ayıp etmişler, ama biz de dinliyoruzdur muhakkak

Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır, Almanya'nın Türkiye'yi dinlediği iddialarına yönelik, "Tabii dinlemişlerse ayıp etmişler. Biz de dinliyoruzdur muhakkak" ifadelerini kullandı.

Volkan Bozkır, dinleme iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada "Biz de dinliyoruzdur muhakkak" dedi.

Bozkır, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Her ülkenin kendisini güvene alacak, bilgi toplayacak uygulamaları olduğunu belirten Bozkır, "Bunlar yeni şeyler değil. Ben bunu fazla yadırgamıyorum" dedi.

AB Bakanı, Almanya'nın Türkiye'yi dinlediği haberlerine ilişkin ise "Tabii dinlemişlerse ayıp etmişler. Daha doğrusu dinlediklerinin ortaya çıkması nedeniyle ayıp etmişler diyorum. Biz de dinliyoruzdur muhakkak. Biz de birçok konuda istihbarat topluyoruzdur" diye konuştu.

Her ülkenin gücünün yettiği kadar istihbarat toplama imkanından yararlandığını vurgulayan Bozkır, "Türkiye de yararlanmıştır, yararlanacaktır, yaralanması lazımdır" ifadelerini kullandı.