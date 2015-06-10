AB Bakanı Bozkır'dan Avrupa Parlamentosu'na: Raporu iade edeceğiz

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Avrupa Parlamentosu'nda bugün onaylanan 2014 Türkiye raporunu kabul etmediklerini ve bu raporu iade edeceklerini söyledi.

Avrupa Parlamentosu'nun 2014 yılı Türkiye raporunu kabul etmesini değerlendiren Bozkır, Türkiye'nin üç unsurun yer alması halinde raporu kabul edemeyeceğini önceden parlamentoya bildirdiğini belirtti.

Bunların, 1915 olaylarının soykırım olarak nitelenmesi, PKK'nın terör örgütü listesinden çıkarılması ve Türkiye'nin müzakere sürecini kesmeye yönelik ifadeler olduğunu anlatan Bozkır, 1915 olaylarıyla ilgili maddenin girmesinin raporu kendileri için kabul edilemez bir hale getirdiğini vurguladı.

Bozkır, "Bu nedenle bu rapor AP tarihinde ilk defa Türkiye ile ilişkiler bağlamında Türkiye tarafından reddedilen, kabul edilemez addedilen bir ilerleme raporu olarak kayıtlara geçecektir" diye konuştu.

Bozkır, raporun Türkiye'nin daimi temsilcisine iletildiğinde iade edileceğini kaydetti.