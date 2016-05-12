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AB Bakanı: Vizenin kalkmaması pahasına Terörle Mücadele Kanunu'nu değiştirmeyeceğiz!

"Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda hareket edeceğiz"

12 Mayıs 2016 14:01

AB Bakanı Volkan Bozkır, AB ile vize serbestisi görüşmelerine ilişkin olarak, "Bundan sonraki süreçte Cumhubaşkanımız direktifleri doğrultusunda hareket edeceğiz" dedi. "Vizenin kalkmaması pahasına Terörle Mücadele Kanunu'nunda değişiklik yapmayacağız" açıklamasını yineleyen Bozkır, "Dolayısıyla Avrupa Komisyonu'nun buna açıklık getirmesini, yanlış bir anlayışı düzeltmesi gerekir" ifadesini kullandı.

Stasbourg'ta konuşan Bakan Bozkır'ın açıklaması şöyle:

Vizenin kalkmaması pahasına Terörle Mücadele Kanunu'nunda değişiklik yapmayacağız. Dolayısıyla Avrupa Komisyonu'nun buna açıklık getirmesini, yanlış bir anlayışı düzeltmesi gerekir. Biz son ana kadar bu çabalarımızı sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ekim ayında başlattığı bu çok önemli sürecin inkıtaya uğramaması için çalışacağız. Bütün partnerlerin sorumluluk üstlenerek Türkiye'ye yardımcı olmaları gerekmektedir. Cuma günü son bir değerlendirme yapacağım. Türkiye'ye dönüşümde hükümetimiz ve sayın Cumhurbaşkanımızla buradaki tabloyu bundan sonra giderilebilecekleri konuşacağız ve Cumhubaşkanımız direktifleri doğrultusunda hareket edeceğiz.

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