AB Bakanı Bozkır: Suriyelilere çalışma izni vererek göçü azaltmaya çalışıyoruz

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Türkiye'deki Suriyelilere çalışma izni verilmesi ve yasa dışı göçün yasal hale gelmesi için çalışma yaptıklarını belirterek, bu şekilde göç üzerindeki baskıyı azaltmaya çalıştıklarını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) ile kasım ayında varılan uzlaşı sonrası Türkiye'nin Avrupa'ya gelen göçmen sayısını azaltmasını bekliyor. Bakan Volkan Bozkır, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki Suriyelilere çalışma izni vererek yasadışı göç üzerindeki baskıyı azaltmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'den Avrupa'ya giden yasadışı mülteci sayısı için Bozkır, "Yasadışı göç 2015'te 150,000'i aşmış durumda, günde ortalama 500 kaçak göçmen yakalanmakta. Biz de bu durumu önlemek adına yasadışı göçün yasal hale getirilmesi için çalışma yürütüyoruz" dedi.

Timmermans geçtiğimiz hafta Brüksel'de yaptığı açıklamada Türkiye'den Avrupa'ya gelen göçmen sayısının hala çok yüksek olduğunu ve AB'nin Türkiye'nin göçmen sayısını azaltmak için attığı adımlardan memnun olmadığını söylemişti.

Türkiye, toprakları üzerinden Avrupa'ya geçen göçmen sayısını sınırlama karşılığında mali destek, Türk vatandaşlarına vize kolaylıkları sağlanması ve üyelik sürecinin canlandırılması için AB ile kasım ayında anlaşmıştı.

Resmi rakamlara göre Türkiye'deki Suriyeli sayısı 2 milyon 421 bin.