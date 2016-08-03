AB Bakanı: Avrupa'nın Türkiye'deki demokrasiden ders çıkarması gerekiyor

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yaşananlara ilişkin Avrupa'nın eleştirilerine dair, "Avrupa'nın Türkiye'deki demokrasiden bir ders çıkarması gerekiyor" dedi. "Darbelerin engellenmesine dair öneride bulunmayanlar savunma reformunu eleştiriyor" diyen Çelik, "Ordumuzun içinde bu darbelerin nasıl engellenmesi gerektiği konusunda bir söz bile söylemeyenler bazı eleştiriler getiriyor. Ancak atılan adımlar demokrasiyi korumak için atılıyor" diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişimi konusunda değerlendirmede bulunan Çelik'in konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Bu darbe girişimi başarılı olsaydı Türkiye'nin milli egemenliği sona erdirilecek, demokrasi ortadan kaldırılacak ve ekonomideki işadamlarının gelirlerine el konulacaktı. Bu yapının tehdidi henüz geçmedi.

Halkların siyasal olarak ortaya çıkmasının tarihi 200 yıllıktır. Halkımızın dmeokrasiye sahibe çıkması bu tarihin yeniden yazılmasına neden olacaktır.

'Avrupa'nın Türkiye'deki demokrasiden ders çıkarması gerekiyor'

15 Temmuz sonrası ekonomimizin gücü ispat edilmiştir. Bu terör örgütü yurt dışındaki propagandalarla imajımızı sarsmaya çalışıyor. AB ile yeni sayfa açmamız gerekmektedir. Avrupa'nın Türkiye'deki demokrasiden bir ders çıkarması gerekiyor.

Halkımızın göstermiş olduğu direnç sokaktan başlayarak devletin her kademesine kadar aslında demokrasiye ne kadar sahip çıktığının göstergesidir. Bazı Avrupalı siyasetçilerin darbeye karşı eleştirilerinde bir vizyonsuzluk var.

Darbe tehlikesinin artçılarına karşı devletimizi korumaya devam edeceğiz. Bu konuda belirli adımlar atıyoruz. Atılan adımların hepsi Avrupa Birliği standartlarına uygundur. Bunların hiçbirisi üç beş kişinin oturarak karar verdiği şeyler değildir. Darbelerin nasıl engellenebileceği konusunda doğru düzgün hiçbir adımda bulunmayanlar bu savunmaları eleştiriyorlar.

' Atılan adımlar demokrasiyi korumak için atılıyor '

Darbelerin engellenmesine dair öneride bulunmayanlar savunma reformunu eleştiriyor. Ordumuzun içinde bu darbelerin nasıl engellenmesi gerektiği konusunda bir söz bile söylemeyenler bazı eleştiriler getiriyor. Alınan kararların emir komuta zincirini bozacağını söylüyorlar. Asıl bu zinciri bozan bu darbe girişimleridir. Atılan adımlar demokrasiyi korumak için atılıyor.

Bu reformlar yapılmadığı takdirde bu darbecilere karşı kendimizi koruyamayız.

Dostlarımız Ankara'da boy göstersinler ortak değerlerimiz için Türkiye ile bir olsunlar. Bazı AB liderlerinin açıklamasında büyük bir vizyon eksikliği vardır. Dünya ile daha açık bir ilişki kurup daha açık bir iletişim kuracağız. Önümüzdeki ciddi bir krizler var. "