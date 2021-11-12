AB: Avrupa'da 2020'de internette çocuk istismarına ilişkin 1 milyondan fazla şikayet alındı

Johansson, 2010'da internette çocukların cinsel istismarına ilişkin 20 bin şikayet olduğunu, geçen yıl ise sadece Avrupa'da bu yönde 1 milyondan fazla şikayet alındığını söyledi. Yaklaşık 4 milyon görselin internette dolaştığını belirten Johansson, bunun 500 bin kadarının yeni üretilmiş içerikler olduğuna dikkati çekti.