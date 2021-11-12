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Dünya

AB: Avrupa'da 2020'de internette çocuk istismarına ilişkin 1 milyondan fazla şikayet alındı

İstismarla mücadele için bir merkez kurulması önerilecek

12 Kasım 2021 22:50

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun iç işlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Avrupa'da geçen yıl internet üzerinden çocukların istismar edildiğine dair 1 milyondan fazla şikayet alındığını, bu durumla mücadele için bir merkez kurulmasını önereceğini belirtti.
 
Johansson, AB Konseyi Dönem Başkanı Slovenya'nın, çocuk istismarının önlenmesi ve soruşturulmasıyla ilgili düzenlediği içişleri bakanları toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

Yeni kurum içeriği tespit edip ortadan kaldırmada yardımcı olacak

Sputnik'in haberine göre, komisyonun gelecek yılın başında internet sağlayıcılarını çocukların cinsel istismarını içeren içerikleri tespit ve rapor etmeye zorlayacak bir yasa önerisi sunacağını söyleyen Johansson, halihazırda vakaları bildirmenin gönüllülüğe dayandığını ve bazı şirketlerin bunu yapmadığını kaydetti.
 
Johansson, bunu zorunlu hale getirmenin yanı sıra çocuk istismarıyla mücadele için yeni bir 'Avrupa merkezi' oluşturmayı da önereceğini bildirdi. Yeni kurumun söz konusu içeriği tespit edip ortadan kaldırmadan sorumlu makamlara yardımcı olacağını ifade eden Johansson, üye ülkelerin çocuk istismarıyla mücadelesine de katkıda bulunacağını anlattı.

"4 milyon görselin internette dolaşımda"

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