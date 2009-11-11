AB, Arnavutluk'a üyelik yolunu açtı

T24 - AB üyeleri, Arnavutluk'un 7 ay önce yaptığı üyelik başvurusunu işleme koyma konusunda uzlaşma sağladı.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre İzlanda'nın 23 Temmuz'daki üyelik başvurusunu 4 günde işleme koyan AB'nin Arnavutluk'un 28 Nisan tarihli başvurusunu uzun süre bekletmesi tepki çekmişti.



AB daimi temsilciler komitesinin (COREPER) Arnavutluk'un üyelik başvurusu konusundaki kararının 17 Kasımda toplanacak AB dışişleri bakanları tarafından da onaylanması gerekiyor.



Bu durumda Arnavutluk'a aday ülke statüsü verilip verilmemesi konusunda tavsiye raporu hazırlamakla görevlendirilecek AB Komisyonu'nun nihai kararını 1-2 yıl içinde vermesi bekleniyor.

