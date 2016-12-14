AB Ankara ile mülteci mutabakatını görüşecek

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB liderlerine gönderdiği davet mektubunda, perşembe günü yapılacak Brüksel zirvesi gündemindeki öncelikli maddelerden birinin göç konusu olduğunu bildirdi. Bu kapsamda AB ile Türkiye arasında 18 Mart’ta yapılan ortak açıklamanın uygulanışının gözden geçirileceğini belirtti.

AB liderlerinin, 18 Mart ortak açıklaması çerçevesinde Türkiye’den Yunan adalarına geçen tüm yeni düzensiz göçmenlerin Türkiye’ye iadesi, Yunan adalarından Türkiye’ye iade edilen her bir Suriyeli için Türkiye’den bir diğer Suriyelinin AB’ye yerleştirilmesi, bu alanda Türkiye'ye tahsis edilen 3 milyar euronun ödenmesinin hızlandırılması ve Türk vatandaşlarına Schengen alanı için vize serbestisini ele almaları bekleniyor.

AB yükümlülüklerine sadık kalmalı

Konu Çarşamba sabahı Strasbourg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu genel kurul oturumlarının da gündemindeydi. 15 Aralık AB liderler zirvesi hakkında düzenlenen oturumda söz alan dönem başkanı Slovakya’nın Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok, AB’nin 18 Mart mutabakatından kaynaklanan yükümlülüklerine sadık kalacağı mesajı verdi. AB liderlerinin “18 Mart öncesi duruma dönülmemesi ve AB’ye giriş yapan düzensiz göçmen sayısını azaltma konusunda kararlı olduklarını” söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Komisyonun göç ve içişlerinden sorumlu üyesi Dmitris Avromopulos da 18 Mart ortak açıklamasındaki hükümlerin uygulanmaya devam edilmesi çağrısında bulundular.

AB Konseyi ve Avrupa Komisyonu’nun bu tavrına rağmen, geçen ay Strasbourg’daki genel kurul oturumlarında kabul ettiği "Türkiye ile müzakereler geçici olarak dondurulsun” mesajı içeren kararı ile yankı uyandıran Avrupa Parlamentosu ise söz konusu kararın 15 Aralık liderler zirvesine yansımasında ısrar ediyor.

Avrupa Parlamentosu ısrar ediyor

AP’deki en kalabalık siyasi grup olan Hristiyan Demokratların lideri Alman parlamenter Manfred Weber, AP içinde büyük çoğunluğun Ankara ile üyelik müzakerelerinin dondurulması taraftarı olduğunu belirtip, “bu AB liderlerine bir çağrıdır” şeklinde konuştu. Weber, Çarşamba sabahı AP genel kurulunda yaptığı konuşmada, "İstanbul’daki terör saldırıları hepimizi sarstı. AB terörle mücadelede Türkiye ile dayanışma sergilemeli, fakat bazı şeylerin iyi gitmediğini de söylemeli. Türk ortaklarımızla dürüst olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Benzer bir çağrı AP Liberal Grup Başkanı Belçikalı parlamenter Guy Verhofstadt tarafından da dile getirildi. Verhofstadt, “Türkiye’deki mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda AB liderlerinin AP tarafından alınan kararı not etmeleri kaçınılmaz hale gelmiştir” dedi.

AP’den gelen bu çağrılara rağmen, 15 Aralık sonuç bildirgesinde Türkiye ile üyelik müzakerelerine doğrudan atıf yapılması beklenmiyor. Avusturya veya Hollanda’nın konuyu liderler zirvesinde gündeme tekrar getirebileceği ancak sonucun değişmesinin beklenmediği belirtiliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Kayhan Karaca / Strasbourg