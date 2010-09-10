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AB: ANAYASA PAKETİ BAZI SORUNLARA ÇÖZÜM GETİRİYOR  BRÜKSEL (A.A)

10 Eylül 2010 19:17

-AB: ANAYASA PAKETİ BAZI SORUNLARA ÇÖZÜM GETİRİYOR  BRÜKSEL (A.A) - 10.09.2010 - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, pazar günü referanduma sunulacak anayasa değişikliği paketinin, "Türkiye'de demokrasinin işleyişiyle ilgili bazı sorunlara çözüm getirdiğini" açıkladı. AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle'nin sözcüsü Angela Filote, günlük olağan basın toplantısında anayasa değişikliğine ilişkin referandumla ilgili sorular üzerine, "Paketin içeriği doğru yönde" dedi. AB'nin ilerleme raporlarında ve farklı fırsatlarda talep ettiği bazı konuların anayasa paketinin kabul edilmesi halinde çözülmüş olacağını belirten Filote, bunlara örnek olarak ombudsmanlık kurumunu, memurlara yeni haklar getirilmesini ve askeri yargının görev alanının kısıtlanmasını gösterdi. "Anayasa paketi, Türkiye'de demokrasinin işleyişiyle ilgili bazı sorunlara çözüm getiriyor" ifadesini kullanan Filote, Türk vatandaşlarının vereceği kararı beklediklerini söyledi. Bir gazetecinin, bazı sivil toplum örgütlerinin "paketin kabul edilmesi halinde AK Parti rejiminin güçleneceği" şeklindeki görüşünü hatırlatması üzerine Filote, "Türkiye'de yoğun bir tartışma var ve bunun sonucunu görmek istiyoruz" dedi.

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