AB, Almanya, İsveç ve Danimarka'yı toplantıya çağırdı

Avrupa Birliği Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komisyonu Başkanı Dimitris Avromopoulos; İsveç, Almanya ve Danimarka'yı yarın olağanüstü toplantıya çağırdığını Twitter hesabından duyurdu. Toplantıya İsveç Göçmen Bakanı Morgan Johansson, Danimarka Entegrasyon Bakanı Inger Stojberg ve Almanya İçişleri Bakanlığı’ndan Ole Schröder davet edildi.

İsveç ve Danimarka’nın sınırlarında kimlik kontrolüne başlamasının ardından harekete geçen Avrupa Birliği Komisyonu sözcüsü Margaritis Schinas toplantının amacının ülkeler arasında koordinasyonun iyileştirilmesine yönelik olduğunu belirtti.

Hürriyet'ten Ersin Arslan'ın haberine göre, İsveç Göçmen Bakanı Morgan Johansson’un Basın Sözcüsü Jonatan Holst yarın Brüksel’de yapılacak toplantıya katılacaklarını bildirdi. Jonatan Holst ‘‘Gelişmeler ve alınan önlemler konusunda bilgi almak ve son durumu değerlendirmek istiyorlar’’ dedi.

Dünkü basın toplantısında Danimarka’nın Almanya sınırında kimlik kontrollerine başladığını açıklayan Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen aldıkları kararın, İsveç’in başlattığı kimlik kontrollerinin sonucu olduğunu savunmuştu.