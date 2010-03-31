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AB, AKP anayasa taslağını beğendi

AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Temsilcisi Stefan Fuele, AK Parti'nin dün Meclis'e sunduğu Anayasa reform teklifinin, "Doğru yönde" olduğunu söyledi.

31 Mart 2010 03:00

T24- AKP Anayasa reform teklifi, AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Temsilcisi Stefan Fuele tarafından olumlu değerlendirildi.


Stefan Fuele, AB Komisyonu'nun şu anda Anayasa reform paketini incelediğini,  "Paketin içeriğine ilişkin ilk değerlendirmelerimize göre, teklif edilen reformlar doğru yönü işaret etmektedir" dedi.

Komisyon üyesi, Anayasa görüşmelerinin tüm siyasi partilerin ve sivil toplumun katılımıyla bir diyalog ve uzlaşma ruhu içinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.


Diğer yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini dışlayan tutumları, Avrupalı sosyalistlerin sabrını taşırdı.


2012'de Avrupa parlamentosu Başkanı olması beklenen Martin Schulz, "Ucu açık müzakereler olmaz. Avrupalı liderler Türkiye'nin katılımını reddediyorlarsa müzakerelere son versinler" dedi.

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