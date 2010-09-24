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Dünya

AB, AHMEDİNEJAD'IN SÖZLERİNDEN RAHATSIZ BRÜKSEL (A.A)

24 Eylül 2010 15:42

-AB, AHMEDİNEJAD'IN SÖZLERİNDEN RAHATSIZ BRÜKSEL (A.A) - 24.09.2010 - Avrupa Birliği (AB), BM Genel Kurulu'nda konuşan İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın, 11 Eylül 2001'deki saldırıların "Amerikan komplosu" olduğu yönündeki sözlerinden rahatsız. AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, yaptığı yazılı açıklamada, "İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın, 11 Eylül terör saldırılarından ABD'nin sorumlu olduğu ve Amerikan halkının çoğunluğunun buna inandığı yönündeki iddialarını çirkin ve kabul edilemez buluyorum" ifadesini kullandı. Ashton, Ahmedinejad'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında AB üyesi ülkelerin temsilcilerinin salonu bu nedenle terkettiğini bildirdi. AB Yüksek Temsilcisi Ashton, 11 Eylül saldırılarında ölenlerin aile ve arkadaşlarının acısını paylaştığını ifade etti.

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