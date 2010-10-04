-AB, 51 GIDADA RİSK BULDU ANKARA (A.A) - 04.10.2010 - Avrupa Birliği (AB), bu yılın 16. ve 30'un haftaları arasında, Türkiye'den ithal edilen gıda ve gıda ile temas eden ambalajlar konusunda 51 risk bildiriminde bulundu. 25 bildirim kapsamındaki ürünler iade edilirken, 18 bildirim zirai ilaç kalıntısından kaynaklandı. Gıda Güvenliği Derneği'nin yayın organı Gıda Güvenliği dergisinin Temmuz-Eylül dönemine ilişkin bu yılki 3. sayısında yer alan bilgiye göre, AB, Gıda ve Yem İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) kapsamında, 16-30'uncu haftalar arasında Türkiye için toplam 950 bildirimde bulunurken, bunun 51'i raporlandı. Raporlanan 51 bildirimden 25'i için yapılan işlem ürün iadesi ile sonuçlandı. Dergide, bildirimler içinde pestisit (zirai ilaç kalıntısı) kaynaklı bildirimlerin oldukça fazla olduğu ve bu konuda 18 risk bildirimi yapıldığı kaydedildi. Ürün bazında en fazla pestisite biberde rastlandığı belirtilen dergiye göre, 12 biber örneğinde daha çok oxamyl ile methomyl bulguları bildirildi. Söz konusu biberler için imha veya iade işlemleri yapıldı. Dergiye göre, aflatoksin kontaminasyonu nedeniyle incirde 9, antepfıstığında 7 ve bebek mamasında 1 risk bildiriminde bulunuldu. Slovakya'nın tahıl bazlı bebek mamasında aflatoksin bildirmesi nedeniyle söz konusu ürün imha edildi. Polonya'nın ''enterobakter sakazakii'' tespit ettiği mısırlı bebek maması da satıştan çekildi. Danimarka incir ezmesinde aflatoksin nedeniyle 2 risk bildiriminde bulunurken, uyarının birine istinaden alıcılar uyarıldı, birine istinaden de ürün iade edildi. Almanya ve Fransa'nın aflatoksin nedeniyle risk bulduğu incirlere gümrükte mühürleme veya iade işlemi yapıldı. İtalya, Almanya, Belçika'nın aflatoksin bildiriminde bulunduğu antepfıstığı konusunda ise satıştan çekilme, el koyma, imha veya iade işlemlerinin yapıldığı kaydedildi. İngiltere, ''yetersiz etiket'' bildiriminde bulunduğu 3 incir ve bir incir ezmesi partisi, gümrükte mühürlendi veya iade edildi. AB'nin bu dönemde risk bildiriminde bulunduğu konular arasında, sülfit kalıntısı, migrasyon, bildirilmemiş ''Acesulfame K'' ve Aspartam, eksik ve yanlış etiketleme, böceklenmenin de bulunduğu kaydedildi. Dergide yer alan bilgiye göre, Almanya'nın 'fumonisins'' bildiriminde bulunduğu patlamış mısır imna edildi. Yunanistan'ın dondurulmuş burgerde yüksek oranda ''propionic acid'' tespit etmesi nedeniyle bu ürünler satıştan çekildi. Almanya'nın 'cadmium migrasyonu' bildiriminde bulunduğu bardaklara el konuldu, İtalya'nın 'chromium migrasyonu' bildiriminde bulunduğu paslanmaz çelik tencereler konusunda iade veya imha, satıştan çekme işlemleri yapıldı. Dergiye göre, AB, 16-30'uncu haftalar arasında, Çin'e yönelik 119, Almanya Hakkında 86, ABD hakkında 42, Fransa hakkında 38 bildirimde bulundu. AB'nin uyguladığı RASFF, AB ülkelerinin herhangi birinde gıda ve yem konularında insan sağlığını tehdit eden bir risk saptanması durumunda, diğer ülkelerin de bilgi sahibi olmasını ve gerekli önlemleri almasını sağlayan bir araç olarak çalışıyor.