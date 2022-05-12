AB, 2035'te fosil yakıtla çalışan yeni arabaların satışını yasaklamak için ilk adımı attı

Avrupa Parlamentosu (AP), 2035 yılından itibaren fosil yakıtla çalışan yeni araçların yasaklanması için sunulan plana destek çıktı.
Avrupa Parlamentosu'nun Çevre Komitesi tarafından desteklenen plana göre 2035 yılında karbondioksit salımının tamamen kesilmesi için birlik çapında yeni benzinli ve dizel araçların satışının yasaklanması öneriliyor.
Euronews'in haberine göre bu plan, 2050 yılında bütün sektörlerde net sıfır emisyona ulaşmak isteyen Avrupa Komisyonu tarafından geçtiğimiz yıl sunulan iklim değişikliği politikalarına ait büyük paketin hedeflerinden biri.
Buna göre önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde, yani en geç 2035 yılı itibarıyla karbondioksit emisyonuyla kirliliğe yol açan araçların AB yollarından çekilmesi amaçlanıyor.
Ancak AP Çevre Komitesi eş zamanlı olarak yapılan başka bir oylamada karbondioksit emisyonunun daha sıkı hedeflerle önümüzdeki 10 yıl içinde kesilmesi önerisini reddetti. Reddedilen öneride komisyonun planından daha ileri gidilerek karbon salımında arabalarda 2021 düzeyine karşı 2030 yılında yüzde 55 oranında kesinti isteniyordu.
Arabalardaki karbon emisyonu önerileri önümüdeki aylarda Avrupa Parlamentosu genel kurulunda oylanacak. Bu oylamanın ardından AB ülkeleri son kuralları müzakere ederek son sözü söyleyecek.