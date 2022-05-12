AB, 2035'te fosil yakıtla çalışan yeni arabaların satışını yasaklamak için ilk adımı attı

"Karar elektrikli arabaları ucuzlatabilir"

Politikanın öncüsü milletvekillerinden Jan Huitema, karbondioksit standartları ile otomotiv sanayi için bir netlik sunulacağı ve araba üreticilerine yenilik ve yatırırm için teşvik olacağı görüşünde. Huitema'ya göre bu karar elektrikli arabaları daha da ucuzlatabilir.

AB, sıfır emisyonlu elektrikli araçlara yönelimi hızlandırarak birliğin emisyonunun dörtte birini oluşturan ve son yıllarda giderek artan ulaşım kaynaklı sorununun üstesinden gelmeyi umuyor.

Volkswagen gibi firmalar Avrupa'da 2035 itibarıyla içten yanmalı motorla çalışan araç satışını durdurma planını açıkladı.

Fakat sektördeki bazı gruplar spesifik bir teknolojinin yasaklanmasına karşı uyararak, böyle bir değişimin ancak şarj altyapısının geniş şekilde yaygınlaştırılması konusunda karar vericilerin desteklemesi halinde gerçekleşebileceğini belirtiyor.

AB ülkelerin halka açık şarj noktalarını ana yollarda düzenli aralıklarla kurulmasını gerektiren önerileri değerlendiriyor.