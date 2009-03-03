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Ekonomi

AB 2010 için umudunu kaybetti

Küresel krizle birlikte durgunluğa giren Avrupa'nın, 2010 yılında toparlanmaya başlaması ihtimalinin azaldığı açıklandı.

03 Mart 2009 02:00

AB Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu Üyesi Joaquin Almunia, küresel krizle birlikte durgunluğa giren Avrupa'nın, 2010 yılında toparlanmaya başlaması ihtimalinin azaldığını söyledi.

Düşünce kuruluşu Avrupa Politika Merkezi'nde küresel ekonomik krizle ilgili beklentilerini anlatan Almunia, "1,5 ay önceki tahminimizde bu yılın çok kötü başlayacağını söylemiştik. Maalesef bu doğrulandı. Bu yılın ikinci yarısında alınan teşvik önlemlerinin bazı etkiler doğurmaya başlayacağını belirtmiştik. Ve 2010'da bazı toparlanma işaretlerinin alınabileceğini öngörmüştük. 19 Ocak'ta bu senaryomuzu sunarken olumlu ve olumsuz riskler dengedeydi. Fakat 1,5 ay sonra söyleyebileceğim, olumlu beklentilerimizin gerçekleşmediği gibi olumsuz beklentilerin güç kazandığıdır" dedi.

AB'de şu ana kadar krizden en fazla etkilenen Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin temel sorunlarını, para birimlerinin hızla değer kaybetmesiyle dövizle borçlananların sıkıntıya girmesi ve ekonomik durgunluğun banka aktiflerini eritme olarak sıralayan Almunia, bununla birlikte bölgedeki her ülkenin aynı derecede sorun yaşamadığını kaydetti.

Almunia, basında bazı ülkelerin Avro Bölgesi'nden ayrılacağı şeklinde haberler çıktığını anımsatarak, kısa vadede böyle bir ihtimalin "sıfır" olduğunu vurguladı.

Küresel krizle birlikte birçok AB üyesinin Avro Bölgesi'ne katılma çabasına girdiğine dikkati çeken Almunia, "Krizde avro korur ve Avro Bölgesi güvenli limandır. Avro risk değil riskle karşılaşanların sığınağıdır" şeklinde konuştu.

Euro Bölgesi'nde İrlanda ve Yunanistan gibi borç oranı yüksek bazı ülkelerin "ciddi sorunlar" yaşadığını kabul eden Almunia, "bu sorunların daha da ağırlaşması ve ülkelerin mali yükümlülüklerini karşılayamama ihtimaline karşı bir çözüm bulunduğunu fakat bu çözümü şimdiden kamuoyunda tartışmanın faydalı olmadığını" ifade etti.

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