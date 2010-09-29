-AB 1 YUNANLIYA 8 BİN AVRO ÖDEMİŞ BRÜKSEL (A.A) - 29.09.2010 - Geçen yılın ikinci yarısından itibaren ağırlaşan borç krizine yakalanınca 80'i Avro Bölgesi ve 30'u Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) gelen toplam 110 milyar avroluk kredi paketiyle iflastan kurtarılan Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nden (AB) gelen para azalınca zora girdiği ortaya çıktı. AB Komisyonu'nun verilere göre Yunanistan'ın AB ortak bütçesinden aldığı net para bir önceki yıl 6,2 milyar avro düzeyindeyken geçen yıl 3 milyar avroya geriledi. Yunanistan'ın AB'ye üye olduğu 1981 yılından bu yana ortak bütçeden aldığı nominal para 90 milyar avroya yaklaştı. Başka bir ifadeyle son 28 yılda AB her bir Yunanlıya faizi hariç 8 bin avro ödemiş oldu. AB'de Yunanistan kadar olmasa da borç krizi yaşayan bir diğer ülke Portekiz'in AB ortak bütçesinden aldığı net katkı ise 2008 yılında 2,7 milyar avro düzeyindeyken geçen yıl 2,1 milyar avroya indi. Aynı şekilde 2008'de AB'den 2 milyar avrodan fazla alan İspanya'nın Brüksel geliri 2009'da 444 milyon avroya kadar geriledi. -POLONYA'YA KRİZDE AB PİYANGOSU- 2007 yılında 5,4 milyar avro ve 2008 yılında 6,2 milyar avroyla AB ortak bütçesinden en büyük net alıcı olan Yunanistan, geçen yıl bu unvanı 6,1 milyar avroyla Polonya'ya kaptırdı. Polonya, bir önceki yıl AB ortak bütçesinden 4,2 milyar avro almıştı. -YÜKÜ BÜYÜKLER SIRTLIYOR- Geçen yıl 120 milyar avroya yaklaşan AB ortak bütçesine en fazla net katkıyı 8,8 milyar avroyla Almanya yaptı. 2009 yılında 117,6 milyar avroyu bulan AB bütçesi gelirlerinin 20,5 milyar avrosunu tek başına sağlayan Almanya, harcamalardan 11,7 milyar avro pay alabildi. AB bütçesine Fransa'nın net katkısı 6,5 milyar avro, İtalya'nın net katkısı 6 milyar avro, İngiltere'nin net katkısı 3,9 milyar avro, Hollanda'nın net katkısı 1,5 milyar avro ve Danimarka'nın net katkısı 1,2 milyar avro oldu.