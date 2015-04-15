AB - Google savaşı başlıyor



AB Komisyonu, arama motoru Google’la ilgili başlattığı haksız rekabet tartışmasında bir adım daha attı. AB yetkilileri, beş yıllık incelemenin ardından internetteki hizmetlerinde egemen konumunu kötüye kullandığı ve haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle Google'a karşı yasal işlem başlattı.

AB Komisyonu, Google'ın arama sonuçlarında kendi hizmetlerini bilinçli olarak öne çıkardığı suçlamasında bulunuyor. Komisyon, Google'ın bu şekilde AB’nin rekabet kurallarına uymadığı ve tüketiciye zarar verdiğini savundu. AB Komisyonu’nun 2010 yılından bu yana yaptığı incelemenin onaylanması durumunda Google, 6 milyar euro para cezası ödemek zorunda kalabilir.

AB Komisyonu'nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager de akıllı telefonlarda ve tablet bilgisayarlarda kullanılan Google'ın Android işletim sistemine ilişkin de inceleme başlatıldığını açıkladı.

Alman Bakan'dan destek

Almanya Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel de AB'nin Google’ın piyasadaki gücünü kötüye kullanma şüphesi ile başlattığı önlemleri desteklediğini açıkladı.

Gabriel'in sözcüsü, “Vestager’in bugünkü açıklamalarından memnuniyet duyuyoruz” şeklinde ifadeler kullandı.

Google'ın 10 hafta süresi var

Google, Avrupa ülkelerinde arama motoru piyasasında yüzde 90'a varan bir paya sahip. AB Komisyonu’nun suçlamalarını geri çeviren Google, suçlamaların dayanağı olmadığı, Google'ın en çok kullanılan arama motorlarından biri olmasına rağmen, kullanıcıların başka yollardan da bilgiye ulaşabileceğini vurguladı.

Google'ın suçlamalara yanıt vermesi için 10 haftası bulunuyor. Uzmanlar, Google'ın uzlaşma yoluna gitmeyi tercih etmemesi yasal sürecin uzayacağına dikkat çekiyor.