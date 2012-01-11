-AA'ya ''Yılın Haber Ajansı'' ödülü ANKARA (A.A) - 11.01.2012 - Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneğince düzenlenen ''Yılın en'leri'' ödül töreninde Anadolu Ajansı, ''Yılın Haber Ajansı'' ödülünü aldı. Rixos Otel'deki törende konuşan Dernek Başkanı İbrahim Erdoğan, ödül töreninin bu sene üçüncüsünü düzenlediklerini bildirdi. Dernek Yönetim Kurulunun 3 ay süren titiz çalışmasının ardından ödül alacak isimlerin belirlendiğini dile getiren Erdoğan, derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Daha sonra ilk olarak Yılın Siyaset Ödülleri dağıtıldı. ''Yılın Devlet Adamı'' ödülüne layık görülen TBMM Başkanı Cemil Çiçek adına ödülünü TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Durdular aldı. ''Yılın Bakanı'' seçilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in ödülünü ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Aşkın Asan aldı. Asan, ''Ben de kendimi yılın en şanslısı olarak nitelendiriyorum. Çünkü 'Yılın Bakanı' ile çalışıyorum. Sayın Bakanımız vizyonu ve çalışmalarıyla tüm Türkiye'nin göğsünü kabartmıştır'' diye konuştu. ''Yılın Komisyon Başkanı'' ödülünü gençleri bağımlılıktan kurtarmaya yönelik çalışmalarından dolayı AK Parti Trabzon Milletvekili TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Cevdet Erdöl aldı. Erdöl, ailelere alkol, uyuşturucu ve sigaranın yanı sıra teknolojik aletlere bağımlılıktan da çocuklarını korumalarını tavsiye etti. Eğitim alanındaki çalışmalarından dolayı ''Yılın Milletvekili'' ödülünü alan AK Parti Eskişehir Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Nabi Avcı ise ödülün yaptığı çalışmalar için değil yapacağı çalışmalara yönelik bir teşvik niteliğinde olduğunu belirtti. Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda kalan 20 öğrencinin üniversiteyi kazanmasındaki katkılarından dolayı Uludere Kaymakamı Naif Yavuz ise ''Yılın Kaymakamı'' ödülüne layık görüldü. Aldığı ödülden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yavuz, dünyada gönülsüz yapılan hiçbir şeyde başarıya ulaşılamayacağını kaydetti. İlçeye bağlı köye yaptığı bir ziyarette lojman olmamasından dolayı okullarının bir sınıfında kalmak zorundaki öğretmenlerin fedakarlığını gördüğünü anlatan Yavuz, bunun üzerine hükümet ve valiliğin katkısıyla öğretmenler için mobilyalı 120 lojman yaptıklarını anlattı. Yavuz, bölgeye gönüllü öğretmenlerin gönderilmesi gerektiğini bu sayede başarı sağlanabileceğini belirtti. Yavuz, ''Uludere'de bir yıldır toplumsal olay olmuyor, hiçbir çocuk eline taş almıyor, hiçbir dükkan kepenk kapatmıyor. Kendimizi anlattıkça onlar bize sahip çıkıyor'' diye konuştu. -Yılın haber ajansı- Medya ödülleri kategorisinde ''Yılın Haber Ajansı'' ödülüne ise kurduğu AA Haber Akademisi nedeniyle Anadolu Ajansı layık görüldü. Ödülü AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Kemal Öztürk adına Kurumsal İletişim Koordinatörü Nevzat Demirkol aldı. ''Yılın Kamu Kurumu'' ödülünü Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aldı. Ödülü alan TİKA Başkanı Serdar Çam, ödülü geleceğe yönelik çalışmalarını teşvik eder bir netilikte olduğunu söyledi. Ödülü geçmiş TİKA başkanları ve çalışanlar adına aldığını ifade eden Çam,''TİKA olarak temel prensip olarak, kıvılcımı ateşleyecek kadar enerji veriyoruz. Geri kalan enerji ise sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerden geliyor. Onlara ne kadar ödül versek ve teşekkür etsek azdır'' dedi. Diğer ödül alanlar ise şöyle: -Yılın Valisi: Alaaddin Yüksel -Yılın Büyükşehir Belediyesi: Bursa Büyükşehir Belediyesi -Yılın Belediyesi: Çankırı Belediyesi -Yılın İlçe Belediyesi: Yenimahalle Belediyesi -Yılın Bürokratı: TOKİ Başkanı Ahmet Haluk Karabel -Yılın Televizyonu: ATV -Yılın Gazetesi: Yeni Şafak -Yılın Medya Derneği: Kültür, Turizm ve Çevre Gazetecileri Derneği -Yılın Medya Takip Ajansı: İnterpress Medya Takip Merkezi -Yılın Sanatçısı: Beyazıt Öztürk -Yılın Rektörü: Çankaya Üniversitesi Rektörü Ziya Burhanettin Güvenç -Yılın Okulu: Yüksel Sarıkaya İlköğretim Okulu -Yılın Dershanesi: Mavi Martı Dershanesi -Yılın Öğretmeni: Van depreminde şehit olan 76 öğretmen -Yılın Hayırseveri: Nevin Gökçek -Yılın Vakfı: Muradiye Kültür Vakfı -Yılın İş Adamı: Ali Akın -Yılın Eğitim Kurumu: Elçi Eğitim Kurumları -Yılın Derneği: İnsani Değerler Derneği Törende depremde şehit olan öğretmenler adına ödülü, Özel Çağrı Eğitim Kurumları Kurucu Genel Müdürü Nuran Altunbaş aldı.