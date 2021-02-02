Aaron Boupendza: Mesut Özil'le oynamak isterdim

Aaron Boupendza, Hatayspor formasıyla Süper Lig’de şu ana kadar 19 maçta attığı 15 golle tüm dikkatleri üzerine çekti. Ara transfer döneminde Galatasaray'ın resmi teklif yaptığı oyuncuya yurt dışından da teklifler geldiği belirtildi. Açıklamalarda bulunan Gabonlu forvet, Mesut Özil transferinin sorulması üzerine "Onunla oynamak isterdim" ifadelerini kullandı.

Fanatik gazetesinden Çağrı Davran'a konuşan Boupendza, kariyeri ve Hatayspor macerası, gol krallığı ve Mesut Özil tranferine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Boupendza'nın söyleşisinden öne çıkanlar:

Futbolculuk kariyerin nasıl başladı?

“Babam Urbain Boupendza ve amcalarım futbol oynamışlardı. Babamı örnek aldım. O da forvetti. Onun gerçekleştirmediği hayalleri gerçekleştirmek ve çok başarılı olmak istiyorum. 11 yaşında beni, futbol okuluna gönderdi. 2016’da Gabon Milli Takımı’nda oynamaya başladım ve sonrasında Fransa kariyerim başladı.”

Hatayspor’a transferin nasıl gerçekleşti?

“Galatasaray’dan arkadaşım Mario Lemina üzerinden iletişim kurdular. Lemina’dan dolayı Türk futbolunu ve çok önemli oyuncuların burada oynadıklarını biliyordum. Bu fırsatı değerlendirmek istedim. Fiziksel anlamda çok zor bir lig ve her sezon kaliteli yıldızlar geliyor.”

Krallıkta zirveyi hayal ediyor muydun?

“Bu kadar çok gol atacağımı hayal etmiyordum. Tabii ki bir forvet olarak gol atmak, beni çok mutlu ediyor ama bunu takım arkadaşlarım sayesinde başarıyorum. Gollerimin 12’sini son 8 maçta attım. Takım uyumu, ligi ve rakipleri daha iyi tanımam, hocamızın planlarına sadık kalmamız da, bana çok yardımcı oluyor.”

"Mesut’la oynamak isterdim"

Mesut Özil için sen neler söylersin?

“Mesut çok büyük bir yıldız. Onunla birlikte oynamak isterdim. Bu seviyedeki isimlerle aynı ligde oynamak da büyük bir zevk. Mesut’un buraya gelmesi bile, Süper Lig’in kalitesini kanıtlıyor ve başka yıldızlarda da Türkiye’de oynama isteği uyandırıyor.”