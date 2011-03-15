-AA'NIN OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI ANKARA (A.A) - 15.03.2011 - Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hilmi Bengi, AA'nın 100. yılına dünyanın en önde gelen haber ajanslarından biri olarak girmesini sağlamak ve AA'yı uluslararası ölçekli bir dünya markası haline getirmek için çalıştıklarını söyledi. AA Olağan Genel Kurulu toplandı. Genel Müdürlük binasındaki toplantıda saygı duruşunda bulunuldu. Divan Başkanlığına AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hilmi Bengi'nin seçildiği toplantıda, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporu okunarak müzakere edildi. Hilmi Bengi, Genel Kurulda yaptığı konuşmada, AA'nın faaliyetleri hakkında bilgi verdi. AA'da geçen yıl 566 bin 594 haberin yayına koyulduğunu, bunun günlük ortalama bin 552 haber anlamına geldiğini söyleyen Bengi, geçen yıl 185 bin 816 fotoğrafın yayına koyulduğunu, günlük ortalama 509 fotoğraf geçildiğini belirtti. Bengi, 5 yıllık geçmişi olan görüntülü haber servisinin de günden güne artan bir ivme ile çalıştığını ifade ederek, geçen yıla göre görüntü sayısının yüzde 14 arttığını, görsel medyanın yanı sıra internet sitelerine ve gsm operatörlerine de görüntülü haber servisine başlandığını anlattı. İngilizce haber bültenini uluslararası alanda abone bulacak şekilde geliştirmeyi hedeflediklerini de söyleyen Bengi, Fransızca yayınına başlamayı planladıklarını kaydetti. Bengi ayrıca, Türkiye'nin Orta Doğu'daki gücüne paralel olarak Arapça, Kafkasya ve Orta Doğu ile iletişimin daha da kolay olmasını sağlamak bakımından da Rusça yayına geçilmesini hedeflediklerini bildirdi. Gelirlerin artırılması için gayret gösterdiklerini, Türkiye genelindeki tüm basın yayın organlarının AA'nın abonesi olduğunu kaydeden Bengi, bu noktada bir tıkanmanın söz konusu olduğunu belirtti. AA'nın daha fazla abone sağlayabilmesi için farklı arayışlara girilmesi gerektiğini, finans haberleri ile özel sektörden, yabancı dil bültenleriyle yurt dışından da abone almayı planladıklarını ifade eden Bengi, ''Yabancı dil ağırlıklı yayına geçmeyi bir gelir artırıcı tedbir olarak düşünüyoruz ve yurt dışından abone kazanmaya çalışıyoruz. Ajansımızın dünyanın en önde gelen haber ajanslarından biri olarak 100. yıla girmesini sağlamayı, uluslararası ölçekli bir haber ajansı haline getirmeyi arzu ediyoruz ve AA'yı bir dünya markası yapmayı planlıyoruz. Hedefimiz, çalışmalarımız, gayretimiz bu istikamettedir'' diye konuştu. Toplantıda, Yönetim Kurulu üyeleri de yaptıkları konuşmalarda, topluiş sözleşmesi süreci ve AA'nın gelirlerini artırıcı bazı tedbirlerle ilgili görüşlerini dile getirdiler. İstanbul Bölge Müdürlüğünün yeni binaya kavuşturulması, dış yayın planlamasına İspanyolca'nın da dahil edilmesi, yabancı dilde haberlerin artırılması ve çeşitlendirilmesi üzerinde duruldu.