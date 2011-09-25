-AA'nın "Avrupa bülteni" için Berlin'den tebrikler BERLİN (A.A) - 25.09.2011 - Avrupa Bülteni'ni faaliyete başlatacak olan AA'ya Berlin'den çok sayıda tebrik geldi. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Acet, AA Berlin Bürosu'na gönderdiği kutlama mesajında şu ifadeye yer verdi: "Anadolu Ajansı'nın 91. kuruluş yılında, yurt dışında yaşayan Türkler ve Türk medyasıyla Türkiye arasında haber köprüsü işlevi görecek Avrupa Bülteni'ni faaliyete başlatacak olması sevindirici bir gelişmedir. 1 Ekim'de faaliyete geçecek Avrupa Bülteni'nin, yurt dışında yaşayan Türklere bulundukları ülkelerde kendilerini ilgilendiren her türlü gelişmeyi daha yakından takip etme fırsatı vermek ve Avrupa'daki Türkleri ilgilendiren Türkiye'deki gelişmeleri, yaşadıkları ülkelerde onları etkileyecek siyasi, ekonomik, yasal ve hukuki gelişmeleri içeren haberlere kısa sürede ulaşma imkanı sağlamak suretiyle çok önemli bir işlev göreceğine inanıyorum. Bu vesileyle, 'Türkiye'nin Sesi' olacak Anadolu Ajansı Avrupa Bülteni'ne yayın hayatında başarılar diliyor ve sadece Türkiye'de değil, dünyada da sayılı haber ajanslarından biri olan Anadolu Ajansı'nı, böyle bir hizmeti sunduğu için tebrik ediyorum" Berlin Başkonsolosu Mustafa Pulat da, kutlama mesajında, " Anadolu Ajansı'nı Avrupa Bülteni çalışması dolayısıyla içtenlikle kutluyorum. Bültenin, içerikli, hızlı ve doğru haber almanın giderek önem kazandığı küreselleşme çağında Türkiye ile Avrupa'da yaşayan Türkler arasındaki bağları daha da kuvvetlendireceğine inanıyorum. Halkımızın, karar vericilerimizin, iş dünyasının ve akademisyenlerin ihtiyaç duydukları nitelikte ve kapsamda haber ve bilgi sağlayacak olan Avrupa Bülteni'nin, Türk basını için de Avrupa'daki ve dünyadaki gelişmeleri daha hızlı, etkin ve kapsamlı izleme imkanı sunacağını düşünüyorum. Avrupa Bülteni'nin, Anadolu Ajansı'nın köklü ve güzel geleneklerine uygun, güzel Türkçemize yaraşır biçimde yayınlanacağına eminim. Bu güzel girişimde emeği geçenlere içten teşekkürlerimle, başarılar dileklerimle" şeklinde ifadeye yer verdi. Almanya Türk Toplumu (TGD) Başkanı Kenan Kolat, Almanya'da ve diğer Avrupa ülkelerinde yayınlanan haberlerin bu ülkelerde yaşayan Türkler tarafından paylaşılacak olmasının çok önemli olduğuna inandığını belirterek, Avrupa Bülteni'nin bu yönüyle bir köprü işlevi göreceğini, bu bilgi alış verişinin daha da yayılmasını ümit ettiğini söyledi. Berlin-Brandenburg Türk-Alman İşadamları Birliği (TDU) Başkanı Remzi Kaplan da, AA gibi ulusal bir yayın kuruluşu tarafından yayınlanacak Avrupa Bülteni'nin Avrupa'da yaşayan tüm Türkler için bir bilgi kaynağı olacağını ifade ederek, AA'nın gelecekte de başarılı çalışmalarda bulunmasını temenni ettiğini bildirdi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği MÜSİAD Berlin'in başkanı Veli Karakaya da, AA'yı Avrupa Bülteni'nden dolayı kutlayarak, "Aslında siz Türk toplumunun gizli kahramanlarısınız" dedi. Karakaya, AA'nın sadece Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkleri bilgilendirmekle kalmadığını, aynı zamanda Türkçe'yi de düzgün bir şekilde kullanarak, dili unutturmadığını ve Türkçe'yi sürekli canlı kıldığını kaydetti. Yeşiller Partisi Berlin Eyalet Meclisi Üyesi Özcan Mutlu, AB yolunda bulunan Türkiye'nin ulusal haber ajansı olan AA'nın, gelecekte tüm Avrupa'da yaşayan Türkleri ilgilendiren konularda haber verecek olmasının çok önemli bir gelişme olduğunu belirterek, Türkiye'nin de, AA'nın da Avrupa yolunda başarılı olmasını temenni ettiğini söyledi. Berlin Türk Cemaati (TGB) Başkanı Bekir Yılmaz, Avrupa Bülteni'nin, özellikle Avrupa'da yaşayan Türk toplumu arasında bir haber ağı oluşmasına büyük katkı sağlayacağına inandığını, Türk toplumunun AA yoluyla birbirinden haberi olacağını ifade ederek, AA Genel Müdürünü ve tüm AA çalışanlarını kutladı. Berlin'de yaşayan birçok Türk kökenli politikacı, iş adamı ve dernek temsilcisi de AA'yı 1 Ekimde başlatılacak olan Avrupa Bülteni'nden dolayı kutladı.