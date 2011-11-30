-AA'nın 2020 hedefi İSTANBUL (A.A) - 30.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce, ''Değişim ve Süreklilik Ekseninde Medya, Yeni İmkanlar ve Fırsatlar'' adı altında düzenlenen ''Türk-Arap Medya Forumu'' kapsamında açılan medya tanıtım standını gezdi. Arınç, Conrad Oteli'nde gerçekleştirilen ''Türk-Arap Medya Forumu'' açılışı öncesinde medya tanıtım standı ile Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün eski İstanbul fotoğraflarından oluşan serginin açılışını yaptı. Medya tanıtım stantlarını gezen Arınç'a, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk ve TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin de eşlik etti. Anadolu Ajansı'nın tanıtım standını da ziyaret eden Arınç'a, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Kemal Öztürk, Anadolu Ajansı'nın yeni konsepti hakkında bilgi verdi. Başbakan Yardımcısı Arınç, Anadolu Ajansı'nın 91 yıldır hizmet ettiğini belirterek, ''Bundan sonra 2020, projemiz o. Anadolu Ajansı, kuruluşunun 100. yıl dönümünde dünyanın en saygın haber ajanslarından olacak. Bu ümitle sizlere başarılar diliyoruz. Kolay gelsin'' diye konuştu. Arınç daha sonra ziyaret ettiği Cihan Haber Ajansı'nın standında ikram edilen lokumları gazetecilere uzatarak, ''Ağzınız dolu olsun da bir şey sormayın'' diye espri yaptı. İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) standını ziyaret ederken de Arınç, ''İHA, bir kalite, haber ajansları içinde. Sanırım en kıdemlisi sizsiniz, Anadolu Ajansı'ndan sonra. Başarılar diliyoruz, hayırlı olsun. Dünyanın her yerinden en önemli haberleri geçiyorsunuz. Sizleri kutluyoruz'' dedi. Bülent Arınç, Samanyolu televizyonunun standındaki dizi ve film afişlerini de inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Arınç, stant yetkilisinin ''Allah'ın Sadık Kulu: Barla'' filmini izleyip izlemediğini sorması üzerine ''Henüz gidemedim. Hür Adam'a gitmiştim ama buna gidemedim. Belki burada izleriz hep beraber'' diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Arınç, Bursa Valiliği'nin standında da ikram edilen kestane şekerini diğer konuklara verdi.