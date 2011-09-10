T24 LogoT24 Logo
Yaşam

AA'dan yeni hizmet ANKARA (A.A)

10 Eylül 2011 14:47

-AA'dan yeni hizmet ANKARA (A.A) - 10.09.2011 - Anadolu Ajansı'nın, şirket faaliyetlerine ilişkin haberlerin yer alacağı ''Şirket Bülteni'' yayına başlıyor. Türkiye'deki basın sektöründe öncülük görevini üstlenen, 500'e yakın gazete, 100'e yaklaşan televizyon ve 300'ü aşkın internet sitesi abonesi bulunan Anadolu Ajansı; kuruluşunun 100. yılına doğru yeni projelere imza atıyor.      ''Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi'' olma misyonunu 91 yıllık geçmişinde gururla devam ettiren Anadolu Ajansı, kendi bünyesinde bir dizi yenilik başlatıyor. Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olan ve TBMM ile yaşıt bulunan Anadolu Ajansı, habercilikteki farkını Türk şirketlerinin dünyaya açılmasına destek için kullanacak. Uygulamaya konulacak yenilikle Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerin açıklama, etkinlik ve yeni faaliyetlerinin yer aldığı haberlerden oluşan ''Şirket Bülteni'' 12 Eylül Pazartesi günü Anadolu Ajansı farkıyla hizmete girecek. Belli ölçekteki ticari kuruluşlar, AA'nin habercilik ciddiyetiyle yayına başlayacak bültenle medyaya daha kolay ulaşma imkanı bulacak.     Bültende, şirketlerin haber değeri taşıyan etkinlikleri AA'nın ''doğru, hızlı ve tarafsız'' habercilik anlayışıyla abonelere iletilecek. ''Şirket Bülteni'', AA'ya abone olan medya kuruluşlarına ücretsiz olacak. Anadolu Ajansı ''Şirket Bülteni'' ile Türk kuruluşlarının Türkiye ve dünyanın değişik merkezlerindeki yerel ya da ulusal basın-yayın kuruluşlarına seslerini duyurma imkanı bulabilecekler. ''Şirket Bülteni'' Anadolu Ajansı bültenleri içinde ''SRK'' kategorisi altında yayınlanacak. Bülten, zamanla sektörler ve bunları ilgilendiren konuları kapsayacak şekilde alt başlıklarla çeşitlendirilecek. ''Şirket Bülteni''nin, sonraki süreçte, AA'nın elektronik platformlarında da yer alması planlanıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24