-AA'DA GÖREV DEVİR TESLİMİ ANKARA (A.A) - 03.08.2011 - Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğünden emekliliğini isteyen Hilmi Bengi, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın da katıldığı törenle görevini Kemal Öztürk'e devretti. Görev değişimi dolayısıyla AA Genel Müdürlük makamında devir teslim töreni yapıldı. Genel Müdürlüğe atanan Kemal Öztürk'ü binaya gelişinde karşılayan Hilmi Bengi makam odasında bir süre görüşerek, kurum ile ilgili bilgi verdi. Daha sonra Bengi ve Öztürk birlikte Başbakan Yardımcısı Arınç'ı karşıladı ve makam odasına geçildi. Burada bir konuşma yapan Hilmi Bengi, 8 yılı aşkın süredir Anadolu Ajansı'nda Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmeye gayret ettiğini belirterek, şunları söyledi: ''Bu ulvi bir görev, kutsal bir görev. Bu görevi yapabilmek hakikaten çok onurlu ve bu göreve layık olabilmek bir insan için en büyük mutluluk. Ben bu mutluluğu, bu hazzı yaşadım, tattım. Bu mazhariyete erişen insanlar için en güzel şey, kemali hedefle bu görevi devredebilmek. Bu görevi daha önce basın camiasında görevler ifa etmiş, Başbakanlık'ta ve Meclis'te çok değerli görevler yürütmüş, hem basın camiasını hem bürokrasi tarafını bilen değerli bir arkadaşımıza, kardeşimize tevdi etmekten dolayı da büyük onur duyuyorum. Allah hayırlı eylesin.'' Bengi, Arınç'a da kendisine görev süresi içinde gösterdiği destek ve güven dolayısıyla şükranlarını sundu. Hilmi Bengi, ''Sizlerle beraber daha evvelden Sayın bakanlarımız Beşir Atalay ve Mehmet Aydın Bey ile de görev yaptım. Onlara da huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Bize bu görevi layık gören değerli Başbakanımıza da şükranlarımı arz ediyorum'' dedi. Kemal Öztürk de konuşmasında, Bengi'nin, Türkiye'nin çok eski ve güzide kurumlarından birinde 8 yıl, en hareketli dönemlerin yaşandığı bir sürede başarıyla Genel Müdürlük yaptığını belirterek, tüm hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Öztürk, şöyle konuştu: ''Bu dönem gerçekten siyasi gündem olarak, dünyadaki gündem olarak hareketliydi. Anadolu Ajansı, Türkiye'nin en büyük haber kaynağı olarak bu süreci başarıyla atlatmıştır. Dolayısıyla çok onurlu ve gururlu bir devir yapıyorsunuz, tebrik ediyorum sizi. Allah'tan diliyoruz ki biz de bu makamları devrettiğimiz de sizin gibi geride başarılı bir dönem bırakırız. Bu görevlerin tevdi edilmesi bizim için büyük bir onurdur. Çünkü Anadolu Ajansı TBMM ve Cumhuriyetimizden önce kurulmuş bir ajanstır ve amacı Milli Mücadeleye destek vermektir, Türk milletinin sesini duyurmaktır. Mustafa Kemal Atatürk tarafından bizzat kurulması talimatı verilmiştir. Dolayısıyla hususiyeti ve ulviyeti yüksek bir kurumun içerisinde görev almak bizim için de büyük bir onurdur. Amacımız güçlü Türkiye'ye yakışır güçlü bir ajans kurmaktır, kurulmuş ajansı daha da yükseklere çıkarmaktır. O yüzden de büyük bir maratona başlayacağımızı düşünüyorum. Umuyoruz ki muvaffak oluruz.'' -ARINÇ'IN KONUŞMASI- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da Anadolu Ajansında bir devir teslim töreninde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Arınç, şöyle konuştu: ''Ben Anadolu Ajansının bugüne kadarki tüm faaliyetlerine yurt içinde yurt dışında katıldım. Sayın Genel Müdürümüze, yönetim Kurulu üyelerimize hep destek verdim çünkü amacımız büyük Atatürk'ten devraldığımız bu kurumu, çok daha çağdaş, çok daha güçlü ve haberine güvenilir, her haberi kovalayan, her yere çok daha önce ulaşan ve itibar noktasında çok itibarı güçlü bir kurum haline getirmekti. Bu yıl 91. yılımızı kutluyoruz. Bugün bine yaklaşan personeli var. Bu personelimizin tüm dünyadaki temsilcilikleriyle yurt içindeki müdürlük ve muhabirlik kadrolarımızla güçlü bir şekle dönüştürmek istiyoruz.'' İletişim konusunun son yıllarda çok önem kazandığını vurgulayan Arınç, dünyada Associated Press, Reuters, Anadolu Ajansı gibi itibarlı ajanslar bulunduğunu, bunların birbirleriyle yarıştığını anlattı. Bu sektörün özel ajanslarla da gittikçe güçlendiğini söyleyen Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Biz Anadolu Ajansını hem güncellemek hem daha da güçlendirmek amacıyla sık sık çalışmalar yaptık. Ne kadar başarılı olduk o bir kenara ama Anadolu Ajansı bugün gerçekten Türkiye'de de bütün kurumlara haber üreten ve haberlerine teyit amacıyla mutlaka göz atılan bir kurum halindedir.'' -''DEMİREL'İN SÖZÜ''- Öztürk ve Bengi'nin birbirlerine başarı dileklerinde bulunarak sevgi ve iltifatta bulunmalarından memnun olduğunu dile getiren Arınç, şöyle konuştu: ''İşin bir güzelliği de şudur, değerli iki genel müdür, birbirlerine sevgiyle iltifatla, başarı dilekleriyle bir görev değişikliği oluyor. Bu Türkiye'de özlenen ve beklenen bir tablodur. Ben siyasi hayatta da bunu önemserim. İlk bakan olduğum zaman devir teslim yapma imkanı bulamamıştım ama bir özlemim olarak da bunu sakladım içimde şimdi hiç olmazsa bana bağlı kurumlardan birisinde böyle bir devir teslim töreni yapıyoruz. Bu herkese nasip olmaz, güzel bir şey, Yönetim Kurulu üyelerimiz var, çalışanlarımız var, hukuk müşavirimiz, danışmanlarımız var. Demirel'in güzel bir sözü vardı, 'İktidarlar kansız, entrikasız, hilesiz el değiştirmeli' eski darbelerden yılmış bir insan olarak bu sözü çok önemlidir. Türkiye ileri demokrasiye doğru hızla gidiyor, Türkiye özgürleşiyor. Türkiye yeni Türkiye oluyor. 'Yeni Türkiye' kelimesini ilk kullanan biz olduk Meclis'te. Bunun mucidi de Kemal Öztürk'tür. Ben de ondan tüyo almıştım. 'Artık Türkiye yeni Türkiye'dir' dediğimde o günün gazetelerine bakın bizi çok eleştirmişlerdi. Şimdi görüyoruz ki her olay yeni Türkiye'yi müjdeliyor. Artık geçmişte yaşananlar veya geçmişte olanlar bir kenara, Türkiye daha demokratik, daha özgürlükçü, hukuk ve demokrasi standardında çağ atlamış bir Türkiye olarak yeni bir hüviyetin içerisinde. Umuyorum ki Anadolu Ajansımız da yeni Türkiye'nin yeni, prestijli haber ajansı olarak mutlaka en kısa sürede yerini alacaktır.'' -ÖZTÜRK'E KUTLAMA MESAJLARI- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü görevine atanan Kemal Öztürk'ü kutladı. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre Özcan, Öztürk'e gönderdiği kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi: ''Atanmış olduğunuz Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü görevinizden dolayı sizi tebrik eder, yeni görevinizde başarılarınızın devamını dilerim.'' DSP Genel Başkanı Masum Türker, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü görevine atanan Öztürk'ü kutladı. Türker telgrafta, ''Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'ne atanmanız nedeniyle sizi kutluyor, yeni görevinizde başarılar diliyorum'' dedi. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri ve Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ise, Öztürk'e gönderdiği kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi: ''Kamuoyunu aydınlatmada objektif, kaynağına güvenilir ve doğru haberciliğin timsali olan, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını yerine getirirken basın ahlak ilkeleri çerçevesinde hareket eden Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü görevine getirilmeniz bizleri memnun etmiştir. Yeni görevinizin hayırlı olmasını temenni ederken, şahsınızda tüm Anadolu Ajansı çalışanlarına başarılar dilerim.''