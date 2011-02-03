-AA'DA "UYUŞMAZLIK TUTANAĞI" ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - Türkiye Gazeteciler Sendikası ile Anadolu Ajansı arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, resmi arabulucu ''uyuşmazlık tutanağı'' tuttu. Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Anadolu Ajansı işyerlerinde çalışan üyeler adına 3 Kasım 2010'da başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 31 Aralık 2010'da uyuşmazlıkla sonuçlandığı belirtildi. Resmi Arabulucunun atanmasından sonra 27 Ocak tarihinde ve bugün yapılan görüşmelerin, ''Resmi Arabulucunun 'uyuşmazlık tutanağı' tutmasıyla sona erdiği ifade edildi. Açıklamaya göre, bundan sonraki süreçte Resmi Arabulucu, raporunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verecek, bakanlığın raporunu sendikaya göndermesinin ardından yasanın aradığı bekleme süreleri geçtikten sonra grev kararı alınacak. Açıklamada, ''Sendikamızın, üyelerimizin özlük haklarını ilgilendiren maddelerde işverenin ısrarlı değişiklik taleplerini kabul etmesi mümkün değildir. İşveren temsilcilerinin, üyelerimizin özlük haklarını ihlal eden taleplerinden vazgeçtiklerini beyan ederek yapacakları görüşme çağrısına sendikamız her zaman olumlu yanıt verecektir. Aksi takdirde, sendikamız, üyelerimizin desteğiyle yasal süreci sonuna kadar işletecektir'' ifadeleri kullanıldı.