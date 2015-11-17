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Dünya
Deutsche Welle

Aachen'da gözaltına alınanlar serbest

Almanya'nın Aachen kentinde Paris saldırıları ile bağlantılı oldukları şüphesiyle gözaltına alınan yedi kişi serbest bırakıldı.

17 Kasım 2015 22:48


Almanya'nın Belçika ve Hollanda sınırındaki Aachen kentinde bugün düzenlenen operasyonla yedi kişi Paris saldırıları ile bağlantılı oldukları şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Aachen Savcılığı sözcüsü, söz konusu yedi kişi hakkındaki şüphenin doğrulanamadığını belirtti ve gözaltına alınanların serbest bırakıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı'ndan açıklama

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere Aachen kentindeki gözaltılarla ilgili açıklama yapmıştı. Bakan, umulduğu gibi 'büyük bir balığın' ağlara takılmadığını söyledi. De Maiziere, gözaltıların Paris saldırıları ile doğrudan bağlantılı olmadığını ifade etmişti.

AFP, BÖ/AÜ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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