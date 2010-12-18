-AABK GENEL BAŞKANI ÖKER'E GÖZALTI İSTANBUL (A.A) - 18.12.2010 - Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Genel Başkanı Turgut Öker, Almanya'dan geldiği İstanbul'da gözaltına alındı. Öker, Maraş olaylarına ilişkin 19 Aralıkta Kahramanmaraş'ta düzenlenecek etkinliğe katılmak üzere Almanya'dan uçakla İstanbul'a geldi. Öker, Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığının, ''hakaret'' suçuna ilişkin yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. Turgut Öker, Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğüne götürülürken kendisiyle birlikte gelen AABK yönetim kurulu üyeleri ile karşılamak üzere havalimanında bulunan Türkiye'deki Alevi örgütlerinin temsilcileri uzun bir süre burada bekledi. AABK Genel Başkan Yardımcısı İsmail Ataş, Maraş olaylarına ilişkin 32 yıl sonra ilk defa Kahramanmaraş'ta düzenlenecek basın açıklamasına katılmak üzere Türkiye'ye gelen Öker'in gözaltına alınmasının, olayları unutturma amacını taşıdığını düşündüklerini söyledi. Konfederasyonun diğer Genel Başkan Yardımcısı Adnan Yılmaz ise Kahramanmaraş'ta çok sayıda insanın hayatını kaybettiği olayları anarak, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacak basın açıklamasına katılmayı planladıklarını kaydetti. Yılmaz, Öker'in gözaltına alınmasının, bu basın açıklamasını engellemeye yönelik olduğunu düşündüklerini söyledi.