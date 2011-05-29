-AA SPOR SERVİSİ'NE ÖDÜL İSTANBUL (A.A) - 29.05.2011 - İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün (GSİM) organize ettiği ve bu yıl 7.'si düzenlenen ''Sporda Büyük Buluşma'' adı altındaki ödül töreni yapıldı. Çatalca'daki Delta Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende ilçe belediye başkanları, basın kuruluşları, kulüp temsilcileri, federasyon başkanları ve il temsilcilerine GSİM tarafından ödül verildi. Anadolu Ajansı Spor Haberleri Servisi de katkılarından dolayı ödüle layık görüldü. Anadolu Ajansı'nın ödülünü İstanbul Bölge Müdürlüğü Spor Haberleri Servisi Sorumlusu Behzat Erkoç aldı. Gençlik Spor İl Müdürü Tamer Taşpınar, törenden önce yaptığı konuşmada İstanbul'da spora destek verenleri onurlandırmak ve amatör sporu teşvik etmek amacıyla böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirterek, ''İstanbul'un olimpiyatlara hazırlanabilmesi için çalışmalara devam ediyoruz. Tesisleşme ve altyapı faaliyetlerimiz sürüyor. Ayrıca 2012 sporun başkenti olan İstanbul'u yoğun bir uluslararası organizasyon trafiği bekliyor. Bu yıldan başlamak üzere Dünya Güreş Şampiyonası, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, Dünya Yüzme Şampiyonası gibi daha birçok dev organizasyonun altından başarıyla kalkacağımıza inanıyorum'' dedi. Plaket törenin ardından katılımcılar canlı müzik ve folklor gösterisi yapıldı.