T24 LogoT24 Logo
Gündem

AA: Rus uçakları İdlib'de mahkemeyi vurdu, 40 sivil öldü

Saldırıda 150 kişinin de yaralandığı iddia edildi

20 Aralık 2015 23:18

Rus ordusuna ait savaş uçaklarının İdlib ilinde mahkeme binasını hedef aldığı saldırıda 40 kişinin öldüğü, 150 kişinin yaralandığı iddia edildi. Anadolu Ajansı, sivil savunma ekiplerinin onlarca kişiyi enkaz altından çıkardığını öne sürerken, bölgede ciddi hasarın meydana geldiği dile getirildi.

İdlib yerel koordinasyon komitesi üyesi Firas Ebu Muhammed, "Rus uçakları, İdlib ve çevresinde sivil yerleşim yerlerini hedef alıyor. İdlib bölgesinde terör örgütü DAEŞ yok ki Ruslar buralara saldırsın” dedi.

“Rus uçakları Suriye'ye geldiği günden bu yana sivil katliamı yapıyor” diyen Muhammed, “Ruslar özellikle muhaliflerin denetiminde olan bölgelerle sivil yerleşim yerlerine saldırıyor. Hama, Halep ve İdlib'de Rus uçakları çok sayıda katliama imza attı" ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER

suriyeidlibrusyatürkiyehaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24