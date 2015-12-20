AA: Rus uçakları İdlib'de mahkemeyi vurdu, 40 sivil öldü

Rus ordusuna ait savaş uçaklarının İdlib ilinde mahkeme binasını hedef aldığı saldırıda 40 kişinin öldüğü, 150 kişinin yaralandığı iddia edildi. Anadolu Ajansı, sivil savunma ekiplerinin onlarca kişiyi enkaz altından çıkardığını öne sürerken, bölgede ciddi hasarın meydana geldiği dile getirildi.

İdlib yerel koordinasyon komitesi üyesi Firas Ebu Muhammed, "Rus uçakları, İdlib ve çevresinde sivil yerleşim yerlerini hedef alıyor. İdlib bölgesinde terör örgütü DAEŞ yok ki Ruslar buralara saldırsın” dedi.

“Rus uçakları Suriye'ye geldiği günden bu yana sivil katliamı yapıyor” diyen Muhammed, “Ruslar özellikle muhaliflerin denetiminde olan bölgelerle sivil yerleşim yerlerine saldırıyor. Hama, Halep ve İdlib'de Rus uçakları çok sayıda katliama imza attı" ifadelerini kullandı.