AA: Rus uçakları Halep'te sivilleri vurdu; 41 ölü, 65 yaralı

Suriye'de, Rus ordusuna ait savaş uçaklarının Halep'te muhaliflerin ve IŞİD'in kontrolündeki yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırısı sonucunda 41 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi yaralandığı iddia edildi.

AA'nın haberine göre; Halep'in Etarib ile Munbic ilçelerindeki sivil savunma yetkilileri, Rus ordusuna ait savaş uçaklarının Halep'in kuzeydoğusunda yer alan Munbic ilçesinde yerleşim yerine ''vakum bombasıyla'' saldırması sonucunda 15'i çocuk 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını bildirildi. Halep'in batı kesimlerinde yer alan Etarib ilçesindeki saldırıda ise 11 kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Bu arada Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi üyesi Yusuf Bustani, Suriye ordusuna ait savaş uçaklarının başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki, Hamuriye, Sakba, Kafr Batna ile Cesreyn beldesinde yerleşim yerlerine saldırdığını söyledi.

Rejimin hava saldırılarında çoğu çocuk olmak üzere onlarca kişinin yaralandığını kaydeden Bustani, ''Esad güçleri bölgeye hem karadan hem de havadan saldırıyor. Saldırılar sonucunda çok sayıda ev, iş yeri ile araçta yangın çıktı. Bazı evler saldırılar sonucunda kullanılmaz hale geldi'' dedi.