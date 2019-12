-AA objektiflerinden ''Somali'de İnsan Olmak'' ANKARA (A.A) - 27.09.2011 - AA foto muhabirlerinin Somali'deki insanlık dramını yansıtan fotoğraflarından oluşan ''AA Objektiflerinden Somali'de İnsan Olmak'' sergisi, Kızılay Metro İstasyonu'nun ardından SGK Merkez binasında izlenime sunuldu. Somali'deki açlığın ve çaresizliğin sesini, Türkiye'nin Somali'ye yaptığı yardımları duyurmak için bölgedeki AA foto muhabirleri ve muhabirlerin çektiği fotoğraflardan oluşan sergi törenle açıldı. SGK Başkan Vekili Fatih Acar, SGK'nın Ziyabey Caddesi'ndeki merkez binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Somali'de yaşanan dramın herkesi derinden yaraladığını vurgulayarak, Somalililerin çektiği sıkıntıların Türk milletinin tarihsel misyonundan gelen sorumluluk anlayışının gereği yürekleri kanattığını söyledi. ''Somali'yle Yardım'' kampanyasına her kurumun destek vermeye çalıştığına işaret eden Acar, SGK çalışanlarının da kampanyaya 60 bin TL'lik yardımla katkıda bulunduğunu belirtti. Serginin de açılışına katkı veren ''Sosyal Güvenlik Gönüllüleri''nin yaptığı çalışmalardan örnekler veren Acar, kurumun üst yönetiminin bu çalışmaların her zaman yanında olacağını ifade etti. Fatih Acar, Anadolu Ajansının çok önemli bir görevi yerine getirerek sergiyi düzenlediğini dile getirerek, serginin hayırlı olmasını diledi. -''Sergide, yardım kampanyasının ne kadar anlamlı olduğunu göreceğiz''- Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Tek de serginin, 7 foto muhabirinin değişik dönemlerde Somali'de çektiği 50 fotoğraftan oluştuğunu belirtti. Serginin açılmasına SGK gönüllülerinin ön ayak olduğunu bildiren Tek, şöyle konuştu: ''Bunun için teşekkür ediyoruz. Biz burada Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altındayız, ancak fotoğraflarda gördüğümüz insanlar, bırakın sosyal güvenliği, temel insani değerlerini karşılamanın çok ötesindeler. Biz bunları yerinde gördük, insanlarla paylaşmak istedik. Çünkü fotoğraf gözden kalbe giden, vicdanı doğrudan titreten görüntülerle bizleri yardım yolunda seferber ediyor. Buradaki insanların büyük bölümü önce suya, sonra yiyeceğe, daha sonra da barınmaya ihtiyaç duyan insanlar. Sergiyi gezdiğimizde, Türkiye Cumhuriyeti'nin yardım seferberliğinin ne derece anlamlı ve büyük olduğunu yüreğimiz titreyerek göreceğiz. Fotoğraflara katkı veren arkadaşlarımızın emeğini görmüş olacaksınız. Arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum.'' 91 yıl önce kurulan Anadolu Ajansının her büyük olayda dünyaya mesajlar verdiğine dikkati çeken Tek, ''Bu fotoğraflarla da biz dünyaya Somali penceresini açtığımızı düşünüyoruz'' dedi. Konuşmaların ardından Anadolu Ajansından Ecvet Atik, Rıza Özel, Fırat Yurdakul, Kayhan Özer, Tolga Adanalı, Mehmet Kaman ve Umut Özgan'ın objektifinden karelerin yansıtıldığı serginin açılışı yapıldı. SGK Merkez binasındaki sergi, 3 Ekim'e kadar gezilebilecek. 4 Ekim'de TBMM sergi alanında açılacak sergi, ayrıca İstanbul ve İzmir'de de izlenime sunulacak.