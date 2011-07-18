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Yaşam

AA MUHABİRİ ÖZÜM YALKIN EVLENDİ ANKARA (A.A)

18 Temmuz 2011 01:28

-AA MUHABİRİ ÖZÜM YALKIN EVLENDİ ANKARA (A.A) - 17.07.2011 - Anadolu Ajansı muhabiri Özüm Yalkın evlendi. AA Özel Bülten Müdürlüğünde muhabir olarak görev yapan Özüm Yalkın, Gençlerbirliği Spor Kulübü tesislerindeki nikahta Ömer Onur ile yaşamını birleştirdi. Gelinin nikah şahitliğini Prof. Dr. Yüksel Koç Yalkın, damadın şahitliğini ise Doçent Dr. Sinan Eyi yaptı. Nikah törenine, çiftin aileleri, yakınları, AA Özel Bülten Müdürü Suat Karabıyık ile çiftin çalışma arkadaşları ve davetliler katıldı.

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