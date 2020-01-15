Libya'da Hafter yanlısı Temsilciler Meclisi: Ateşkes sona erdi

Libya'da Halife Hafter yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, "ateşkesin sona erdiğini, savaşın devam edeceğini" duyurdu.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, Libya merkezli yerel bir televizyona konuşan Salih, Türkiye ve Rusya'nın 12 Ocak'ta yerel saatle 00.00'da hayata geçmek üzere yaptığı ateşkes çağrısına "Rusya Devlet Başkası Vladimir Putin'e saygılarından" dolayı olumlu yanıt verdiklerini söyledi.

Salih, açıklamasında "ateşkesin kendileri için sona erdiğini savaşın devam edeceğini" kaydetti.

Trablus'taki çatışmalarda başarı elde edememelerine dair ise Salih, "Türkiye'nin müdahalesi Trablus'un geri alınması savaşında sonuç elde etmemizi geciktirdi" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - 10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya neden ilgili, Türkiye'nin planı ne?

Ne olmuştu?

2011'de Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin ardından ilk demokratik deneyimini yaşayan, ancak bu girişimi geniş zamana yayamayan Libya'da 2014 yılından beri iç savaş yaşanıyor.

Son dönemde ülkenin neredeyse 3'te 2'sini kontrol eden General Halife Hafter'in liderlik ettiği Libya Ulusal Ordusu Trablus'a ilerlemeye başlamış, savaşın şiddetlenmesiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ateşkes çağrısı yapmıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un duyurduğu ateşkes çağrısı karşılık bulmuş, 12 Ocak Cumartesi gecesi ateşkes başlamıştı.

Türkiye ve Rusya öncülüğünde tarafların ortak bir masada buluşturulmasıyla kalıcı ateşkesin sağlanmasına yönelik görüşmeler Rusya'nın başkenti Moskova'da yürütülmüştü.

Dün son halinin verildiği duyurulan ateşkes metnini Birleşmiş Milletler'in (BM) meşru kabul ettiği Trablus hükümetinin başkanı Feyyaz el Sarraj imzalamış, General Hafter'in ise müttefikleriyle konuya ilişkin görüşmek için süre istediği belirtilmişti.

Arap basını, bugün Libya'nın doğusunu kontrolü altında tutan General Halife Hafter'in Rusya'da yapılan müzakereler sonucunda hazırlanan ateşkes anlaşmasını imzalamadığını ve Moskova'yı terk ettiğini duyurmuştu.

TIKLAYIN - Libya'da ateşkes ümidi kısa sürdü; saha tekrar ısınıyor